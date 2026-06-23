La pequeña de un año llevaba una semana ingresada tras ahogarse en una piscina en Fuerteventura

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La bebé de un año que permanecía ingresada en la UCI Pediátrica del Hospital Universitario Materno Infantil (Gran Canaria) desde hace una semana al sufrir un ahogamiento en la piscina de un complejo turístico de Fuerteventura ha fallecido finalmente, según informa 'Canarias, 1500 km de Costa'.

En este sentido, la plataforma ha señalado que la niña, de nacionalidad británica, fue hallada el pasado 15 de junio flotando en el agua inconsciente y con signos de ahogamiento grave, por lo que fue evacuada en un helicóptero medicalizado desde Fuerteventura hasta Gran Canaria, donde ha permanecido ingresada este tiempo.

Al respecto, el promotor de 'Canarias, 1500 km de Costa' y divulgador en prevención de ahogamientos, Sebastián Quintana, ha mostrado sus condolencias a la familia por el fallecimiento de la pequeña. "Con profundo dolor enviamos nuestro pesar a sus padres y a toda la familia. Aprovecho para recordar a madres y padres la necesidad de vigilar permanentemente a los pequeños y de meterse en el agua con ellos", ha escrito la asociación en un comunicado donde traslada el pésame a los familiares de la víctima

Así ocurrieron los hechos el pasado 15 de junio

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de junio, antes de las nueve de la mañana, la pequeña fue encontrada flotando en la piscina del hotel en parada cardiorrespiratoria. Debido a la gravedad de su estado, la menor tuvo que ser evacuada en helicóptero medicalizado hasta Gran Canaria para que fuese evaluada y atendida por los médicos.

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Una vez en el Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria, la derivaron a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. La menor, de nacionalidad británica, no pudo superar las graves lesiones sufridas por el episodio de ahogamiento pese a los esfuerzos del equipo médico.