Países Bajos registra la primera eutanasia de un niño menor de 12 años desde la ampliación de la ley aprobada en 2024

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Países Bajos ha registrado el primer caso de eutanasia practicada a un menor de entre 1 y 12 años desde la entrada en vigor, en febrero de 2024, de la normativa que amplió este procedimiento a niños con enfermedades incurables que sufran de forma insoportable y sin perspectivas de mejoría. El caso ha sido comunicado por la ministra de Salud neerlandesa, Sophie Hermans, durante la presentación ante el Parlamento del informe anual de la comisión encargada de supervisar estas actuaciones.

Las autoridades no han revelado la edad exacta del menor ni la enfermedad que padecía. La comisión responsable de evaluar los casos de terminación de la vida en recién nacidos y niños recibió la notificación a finales del año pasado y, tras analizar el expediente y escuchar al médico responsable, ha remitido sus conclusiones a la Fiscalía, que deberá determinar si la actuación se ajustó a los requisitos legales establecidos, recoge 'EFE'.

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Primer caso tras la ampliación de la normativa en Países Bajos

La legislación neerlandesa permite desde febrero de 2024 la eutanasia en niños de entre 1 y 12 años que se encuentren en fase terminal y no tengan posibilidad de recuperación. La decisión debe contar con el consentimiento de los padres y ser revisada por al menos un médico independiente.

Hasta la modificación de la normativa, el marco legal contemplaba únicamente a recién nacidos en determinadas circunstancias y a menores mayores de 12 años. El informe anual de la comisión confirma que este es el primer expediente recibido dentro de la nueva categoría creada tras la ampliación de la ley.

Debate político y control judicial

La introducción de esta posibilidad generó un intenso debate político y ético en Países Bajos. Mientras varios partidos conservadores y confesionales cuestionaron la ampliación de la regulación, asociaciones médicas defendieron la necesidad de disponer de un marco legal para responder a situaciones excepcionales de sufrimiento extremo en pacientes pediátricos.

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Aunque la ley establece un procedimiento específico para estos casos, la actuación médica sigue estando sometida a un estricto control. Tras la evaluación de la comisión, corresponde ahora a la Fiscalía examinar el expediente y determinar si el facultativo cumplió todos los criterios de diligencia exigidos por la normativa. El caso ha llegado a otros países, como Inglaterra y Gales, donde la semana pasada se retomó un nuevo intento de legalizar la eutanasia, informa 'Daily Mail'.

Otros casos examinados por la comisión

El informe también recoge que durante 2025 la comisión recibió tres notificaciones de interrupciones tardías del embarazo relacionadas con fetos afectados por graves daños cerebrales provocados por infecciones congénitas por citomegalovirus. En todos los casos, los médicos concluyeron que no existían tratamientos capaces de modificar el pronóstico y que los menores habrían sufrido discapacidades neurológicas severas de llegar al nacimiento.

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Tras revisar los expedientes, la comisión determinó que los profesionales sanitarios actuaron de acuerdo con los requisitos legales. El organismo recordó además que tanto la interrupción tardía del embarazo como la terminación de la vida de recién nacidos o menores de 12 años continúan estando tipificadas en el Código Penal neerlandés, aunque los médicos pueden quedar exentos de responsabilidad penal cuando cumplen estrictamente las condiciones previstas por la ley.