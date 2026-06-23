Gonzalo Barquilla 23 JUN 2026 - 18:17h.

Testigos del incendio en la torre Moeve de Madrid afirman que han escuchado una explosión en las plantas medias

Incendio en una de las cuatro torres de Madrid: fuego y humareda en una de las plantas del edificio Moeve

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Un incendio en las plantas medias de la torre Moeve, antes conocida como Foster y situada en el parque empresarial de las Cuatro Torres del paseo de la Castellana, ha obligado a desalojar el edificio en la tarde de este martes.

Los hechos se han producido sobre las 17:10 horas en la planta 25. Fuentes de la Policía Nacional han señalado a la web de 'Informativos Telecinco' que todo parece indicar que se ha producido una explosión en el lugar, aunque "el fuego está controlado y no se han registrado heridos".

El helicóptero Condor está sobrevolando la zona para informar sobre la situación

"Estamos realizando un despliegue en la zona con los bomberos y los indicativos sanitarios. Se ha activado el protocolo de desalojo del edificio y se ha evacuado al personal con normalidad", han precisado las fuentes consultadas.

Los agentes estarían revisando todas las plantas para descartar que haya personas confinadas. "El helicóptero Condor está sobrevolando la zona para informar sobre la situación desde arriba", han agregado desde la Policía Nacional. El edificio ya sufrió otro incendio en diciembre de 2025 y se solventó con éxito.

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Las trabajadoras de una farmacia: "Nos hemos quedado asombradas"

Numerosos comercios de la zona se han visto sorprendidos por el fuego. "Hemos escuchado como una explosión y hemos visto salir mucho humo. Hay un enorme despliegue policial. Sobre las 17:45 horas ya no se veía salir humo. El fuego se ha podido ver en uno de los huecos de la torre", han comentado las trabajadoras de una farmacia cercana.

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"Nos hemos quedado asombradas. Lo estaban hablando todos los vecinos", han añadido las trabajadoras. Varias calles han sido acordonadas para la intervención de las autoridades. Mientras, en las redes sociales, numerosos ciudadanos reaccionan al suceso.