Víctor de Aldama, condenado junto a José Luis Ábalos y Koldo García por el caso mascarillas, habla en 'Informativos Telecinco'

Víctor de Aldama, tras la condena a José Luis Ábalos: "Puede decir muchas cosas sobre Zapatero y el caso Plus Ultra"

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Víctor de Aldama ha acudido al plató de ‘Informativos Telecinco’, presentado por Carlos Franganillo y Ángeles Blanco, para ofrecer su primera valoración en televisión tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo en el conocido como 'caso mascarillas'.

El fallo judicial, que afecta a los principales investigados por la presunta trama de compra irregular de material sanitario durante la pandemia, impone 24 años de prisión al exministro de Transportes José Luis Ábalos, 19 a su exasesor Koldo García y cuatro y medio al propio empresario Víctor de Aldama, además de establecer distintos grados de responsabilidad en función del papel de cada uno en los hechos juzgados.

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Anima a José Luis Ábalos: "Tiene la oportunidad de colaborar con la justicia en otras causas"

Al ser preguntado sobre si Leire Díez, Julio Martínez o sus abogados han intentado hablar con él tras la sentencia, Aldama es claro: "Nadie se ha puesto en contacto con nosotros". "El mensaje lo lanzo porque ha sido un hito muy importante en este país. Nosotros hemos colaborado desde el minuto uno, el mensaje lo he lanzado adrede, hay muchas cosas de las que hablar, obviamente lo he lanzado por Julio Martínez, Leire Díez y también por José Luis Ábalos".

"José Luis Ábalos ha tenido una condena muy alta, no soy quién para cuestionarla, pero él tiene todavía posibilidades de hablar y decir cosas, como por ejemplo de Plus Ultra y el tema de Zapatero", sentencia Víctor de Aldama. Tras esto, añade: "Ya dije en el Supremo que el señor Ábalos fue coaccionado por Zapatero a las órdenes del presidente Pedro Sánchez".

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"Ahora tiene la oportunidad de en otras causas como Obras Públicas, financiación ilegal del partido o Plus Ultra de poder colaborar con la justicia", sentencia sobre la información que posee el exministro.

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"Pedro Sánchez es el número uno de toda la trama"

Uno de los puntos debatidos es la implicación del actual presidente del gobierno en el 'caso mascarillas'. Ante esto, Víctor de Aldama sentencia: "Sigo diciendo y reafirmando que Pedro Sánchez es el numero uno, lo he dicho en el Supremo, ya hay documentación e informes de la UCO en el que se le nombra y se le ve como el número uno".

"A referencia de lo que dijo el jefe de anticorrupción, se estaba refiriendo a que no es el número uno en la 'trama mascarillas', obviamente no lo es. Pero yo me estoy refiriendo y sigo diciendo que el presidente del gobierno es el número uno en todo, es el número uno de la trama, estaba informado de todo".

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Víctor de Aldama: "No hemos llegado a un pacto con Fiscalía"

"Nostros en ningún momento hemos llegado a un pacto con Fiscalía", declara Víctor de Aldama. Tras esto, el entrevistado añade sobre la posibilidad de librar de prisión por segunda vez: "No hay nada escrito, siempre lo he dicho, pero estaba claro que si colaborábamos íbamos a tener una rebaja de las penas, aunque no teníamos ni idea de qué rebaja iba a ser".

"Teníamos que aportar pruebas e indiciones, que es lo que hemos hecho, lo han dado como una colaboración muy cualificada. No solo Fiscalia, sino también siete magistrados del Supremo, hablamos de lo más importante de este país, y eso ha sido por algo", sentencia.

"Sobre el tema de Hidrocarburos, es el caso por el que a mí montan todo para meterme en la cárcel...", empieza diciendo sobre este tema. Tras esto, comenta: "Soy el único que declaro en secreto de sumario, aporto la documentación en secreto de sumario, la portabilidad, han pasado 67 testigos y ninguno me conoce. No he hecho nada de lo que se me acusa en hidrocarburos".

"Hay un proceso más largo, pero esperamos que con todo lo que hemos aportado, hemos dicho, y con lo que voy a seguir colaborando con la Justicia, que ahora va a ser mucho más, está por ver qué va a pasar", matiza.

De Aldama, sobre el famoso sobre y sus pruebas contra Rodríguez Zapatero

Al mencionarle el famoso sobre y las pruebas contundentes que tiene contra Rodríguez Zapatero, el entrevistado contesta: "Este tema está en secreto de sumario. El expresidente del gobierno no solamente es que yo le haya apuntado, es que está imputado por el tema de Plus Ultra y puede estar imputado por otras cosas que llegará, que no puedo nombrar en este momento".

"Si la Justicia funciona en este país, el señor Rodríguez Zapatero irá a la cárcel y el señor Pedro Sánchez irá detrás de él", termina de esta forma tan contundente su entrevista en el plató de 'Informativos Telecinco'.