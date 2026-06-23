Uno de los agentes confirma que la conductora se quedó en estado de shock al recuperar el conocimiento

Las imágenes del atropello múltiple a los clientes de una terraza en Frigiliana, Málaga: hay siete personas heridas, dos son menores

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Al menos siete personas, entre ellos dos menores, han resultado heridas tras un atropello múltiple en la localidad malagueña de Frigiliana. Las primeras hipótesis apuntan a que la conductora sufrió un ataque epiléptico al volante, perdiendo el control de su vehículo y provocando este fatal accidente.

El coche impactó de lleno contra una terraza de un bar situado en la calle San Sebastián, donde muchas personas se encontraban sentadas, tranquilas y disfrutando de la tarde sin saber lo que iba a ocurrir minutos después. Las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de los establecimientos captaron el terrible momento y el pánico que causó en toda la avenida.

Uno de los hombres que estaba “sentado con su hija” en la terraza del bar, explica, todavía en estado de shock, a un conocido mientras graba la escena, que “estaban sentados” en una de las mesas que en el vídeo aparece totalmente destrozada. Pero, por suerte y gracias a su rápida reacción, consiguieron huir antes de que fuesen alcanzados por el vehículo.

La terrible escena deja conmocionados a todos los vecinos

Todo quedó destrozado: sillas y mesas partidas, cristaleras rotas, “el coche empotrado y la gente de un lado para otro”, explica para el equipo de Informativos Telecinco uno de los agentes que acudieron al lugar tras recibir el aviso de lo ocurrido. Aunque ha sido una verdadera catástrofe, los vecinos de esta localidad no han tenido que lamentar ninguna muerte.

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La cámara de seguridad de un hotel grabó el momento exacto en el que el coche, baja a toda velocidad y sin control una de las calles principales de Frigiliana hasta acabar estampándose contra la terraza del bar. Este accidente es el tema de conversación de todos los vecinos que siguen conmocionados, pero contentos de que no haya pasado nada más grave y esperan que los heridos puedan recuperarse lo antes posible de las lesiones, pero también del tremendo susto.

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Uno de los vecinos explica que su nieto “le pilló de frente y cayó del capó del coche al suelo”, siendo uno de los heridos que ha dejado este terrible atropello. Los dos menores, tiene cinco y 14 años, pero por suerte, ninguno está grave. El mismo ha gente ha confesado que cuando la conductora reaccionó, “se quedó en estado de shock” e investigan si podría haber perdido el conocimiento tras sufrir un ataque epiléptico.