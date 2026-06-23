Todo apunta a que la conductora perdió el control del vehículo por un ataque epiléptico

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Un total de siete personas, entre ellas dos menores, resultaron heridas este lunes por la tarde en un atropello múltiple ocurrido en la localidad malagueña de Frigiliana, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. Cámaras de seguridad captaron el momento del accidente y todo apunta a un posible problema de salud de la conductora del vehículo que le habría provocado un ataque epiléptico.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 19,30 horas, momento en el que varios ciudadanos alertaron al 112 para informar de que un turismo había atropellado a varias personas que se encontraban en la terraza de un bar en la calle San Sebastián.

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Posible problema de salud del conductor

De inmediato, la sala del 112 activó al Centro de Emergencias Sanitarias, a los bomberos, que finalmente no fue necesaria su intervención, y a la Policía Local.

Los servicios sanitarios han confirmado que hasta siete personas resultaron heridas: dos menores de cinco y 14 años, tres mujeres de 48, 79 y 45 años y dos hombres de 44 y 77 años.

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Todos fueron trasladados al Hospital de la Axarquía, excepto al menor de 14 años que fue trasladado al Centro de Atención Primaria de Nerja. Se investiga si la conductora del turismo pudo sufrir un ataque epiléptico al volante.