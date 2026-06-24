Mabel Cupet 24 JUN 2026 - 16:29h.

El cuerpo sin vida fue localizado por varios bañistas sobre las 13:15 horas

La Guardia Civil investiga la identidad del fallecido y las circunstancias de la muerte

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Fuengirola, MálagaEl cadáver de un hombre ha sido localizado este martes 24 de junio flotando en aguas de la playa de Los Boliches, en Fuengirola, Málaga. El hallazgo se produjo en torno a las 13:15 horas, cuando varios usuarios de la playa alertaron a los servicios de emergencia tras observar a una persona inmóvil en el mar.

Los hechos se registran apenas unas horas después de la celebración de la noche de San Juan en el litoral malagueño. Tras recibir el aviso, los socorristas de la zona acudieron hasta el lugar y lograron sacar el cuerpo del agua. No obstante, los intentos por reanimar al hombre resultaron infructuosos.

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Intervención de los servicios de emergencia

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía recibió la alerta y movilizó a los recursos necesarios. Asimismo, la Policía Local de Fuengirola solicitó la presencia de agentes de la Guardia Civil para hacerse cargo de la investigación.

También fue activada la comitiva judicial, encargada de realizar las diligencias correspondientes y proceder al levantamiento del cadáver.

Investigación abierta

Las primeras hipótesis apuntan a que la víctima podría ser un hombre de 34 años. Según ha trascendido, un familiar había denunciado durante la mañana que no conseguía contactar con él y que sabía que tenía previsto acudir a la playa tras salir de trabajar el día anterior.

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Por el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad del fallecido ni su posible relación con esa denuncia. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para determinar quién es la víctima y aclarar las circunstancias exactas en las que se produjo el fallecimiento.