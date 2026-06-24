La Policía Nacional ha realizado 40 detenciones durante la noche de San Juan en Valencia

Hogueras y rituales en la playa, las escenas que deja una de las noches de San Juan más calurosas de la historia

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ValenciaAgentes de la Policía Nacional han detenido, durante el dispositivo especial por la celebración de la Noche de San Juan en València, a 40 personas, ha efectuado 927 identificaciones y ha levantado 225 actas, la mayoría (193) por tenencia de estupefacientes, y se ha denunciado una violación y dos casos de violencia de género.

Durante el dispositivo desplegado en las playas del Cabanyal-Malvarrosa, que comenzó a las seis de la tarde de este martes y ha finalizado en la mañana de este miércoles, se han efectuado 40 detenciones por tráfico de drogas, riña tumultuaria, robo en el interior de un vehículo y atentado a agente de la autoridad, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

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La Noche de San Juan, según las intervenciones de la Policía

Además, los agentes han identificado a 927 personas y se han levantado 225 actas por, entre otros motivos, posesión de droga, armas y otras infracciones administrativas.

Cuatro de los detenidos lo fueron por participar en una reyerta en las inmediaciones de un local de ocio nocturno utilizando objetos peligrosos en la misma.

Los agentes detuvieron también a un hombre que fue sorprendido 'in fraganti' robando en el interior de un vehículo y que causó lesiones a una agente de la Policía Nacional cuando fue arrestado.

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En la localidad de Gandía se han identificado a 215 personas, se ha realizado 37 actas por tenencia/consumo de droga y una por posesión de armas, mientras que en Sagunto se han identificado a 34 personas, se han producido y se han levantado dos actas por tenencia/consumo de droga, según han informado las mismas fuentes policiales.