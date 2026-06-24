Detenido un menor por atropellar mortalmente a un hombre que iba en patinete en Lleida

Agencia EFE Redacción Cataluña 24 JUN 2026 - 17:58h.

El menor está acusado de los delitos de homicidio por imprudencia grave, omisión del deber de socorro y contra la seguridad vial, por conducir sin el carné

Los accidentes con patinetes aumentan casi un 40% con 549 siniestros: "Los coches no miran y casi se te llevan por delante"

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Los Mossos d'Esquadra han detenido a un menor de 17 años acusado de atropellar con el coche en el que circulaba a un hombre de 35 años que iba con un patinete en un camino paralelo a la N-230 en Torrefarrera (Lleida), y que acabó falleciendo.

Según ha informado este miércoles el Servicio Catalán de Tráfico (SCT), los servicios de emergencias fueron alertados a las 20:25 horas de ayer martes del atropello mortal, ocurrido en el Camí de Cunilles, muy cerca de la N-230.

El fallecido es un varón de 35 años

La Policía Local del municipio encontró muerto al hombre, de 35 años, y no localizó en la zona ningún otro vehículo implicado en el siniestro.

Los Mossos d'Esquadra abrieron una investigación que, pasadas las 2:00 horas de la madrugada, llevó a la detención en Lleida de un joven menor de 17 años.

El detenido, que pasará en las próximas horas a disposición de la Fiscalía de Menores, está acusado de los delitos de homicidio por imprudencia grave, omisión del deber de socorro y contra la seguridad vial, por conducir sin el carné.