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Atropello

Detenido un menor por atropellar mortalmente a un hombre que iba en patinete en Lleida

Técnicos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de la Generalitat de Cataluña
Técnicos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de la Generalitat de Cataluña. Europa Press
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Los Mossos d'Esquadra han detenido a un menor de 17 años acusado de atropellar con el coche en el que circulaba a un hombre de 35 años que iba con un patinete en un camino paralelo a la N-230 en Torrefarrera (Lleida), y que acabó falleciendo.

Según ha informado este miércoles el Servicio Catalán de Tráfico (SCT), los servicios de emergencias fueron alertados a las 20:25 horas de ayer martes del atropello mortal, ocurrido en el Camí de Cunilles, muy cerca de la N-230.

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El fallecido es un varón de 35 años

La Policía Local del municipio encontró muerto al hombre, de 35 años, y no localizó en la zona ningún otro vehículo implicado en el siniestro.

Los Mossos d'Esquadra abrieron una investigación que, pasadas las 2:00 horas de la madrugada, llevó a la detención en Lleida de un joven menor de 17 años.

El detenido, que pasará en las próximas horas a disposición de la Fiscalía de Menores, está acusado de los delitos de homicidio por imprudencia grave, omisión del deber de socorro y contra la seguridad vial, por conducir sin el carné. 

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