Rocío Doñoro Natalia Cons 19 MAR 2026 - 21:59h.

La cifra de siniestros ha ascendido a 549 en 2025, en los que fallecieron 19 personas

El Gobierno activa el registro obligatorio de patinetes eléctricos para poder contratar su seguro

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En 2025 se registraron 549 siniestros con patinetes eléctricos, un 38,6 % más que un año antes, en los que fallecieron 19 personas, entre ellas dos peatones arrollados y un motorista tras chocar con un vehículo de movilidad personal que batieron récord de incendios y explosiones.

Así se desprende del avance de datos del Análisis de la Siniestralidad de Vehículos de Movilidad Personal 2025, elaborado por la Fundación Mapfre y CESVIMAP, que ha estudiado la siniestralidad de estos patinetes recogida por los medios de comunicación y que confirma el crecimiento por segundo año consecutivo de esta accidentalidad.

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En este contexto, usuarios de patinete se quejan de los peatones y coches. "La gente sigue y ni se enteran, vamos todos con el teléfono", denuncia una de ellas. "Los coches no miran y casi se te llevan por delante. Eso es lo que más cosa da al ir con el patinete", confiesa Iker Martínez, otro usuario.

Normativas de seguridad

Colisiones, caídas y atropellos que también denuncian los peatones. "Te pasan muy cerca y te asuntan", cuenta un hombre. También aumentan las explosiones de baterías y las visitas al hospital por traumatismos. Por eso es importante la seguridad. Desde enero de 2026 es obligatorio un seguro, así como llevar casco. También está prohibido ir por las aceras.

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Además, la Fundación Mapfre recuerda que los patinetes eléctricos deben respetar las limitaciones de velocidad máxima de 25 km/h, el uso unipersonal y la prohibición de circular por aceras, túneles urbanos o vías interurbanas.

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A partir del 22 de enero de 2027, solo podrán circular aquellos modelos que cuenten con el correspondiente certificado de características técnicas, emitido por laboratorios acreditados.

86 fallecidos desde 2018

Los patinetes comercializados a partir del 22 de enero de 2024 ya disponen de dicho certificado, mientras que es obligatorio desde el 1 de febrero el seguro de responsabilidad civil.

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Para poder asegurar un vehículo es preciso registrarlo en el registro nacional de vehículos personales ligeros al cual se puede acceder desde la página web de la DGT. Al registrar el vehículo, DGT otorga al patinete un número de matrícula que debe mostrarse en una etiqueta/placa sobre el patinete.

Fundación Mapfre apunta que desde que se dispone de datos de fallecidos en siniestros con vehículo de movilidad personal (VMP) , a partir de 2018, al menos 86 personas han perdido la vida en este tipo de colisiones.