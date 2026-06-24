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Andalucía

Un robo de cable provoca retrasos en los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

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Un robo de cable entre Urda y Malagón ha provocado retrasos en los trenes de alta velocidad que conectan Madrid con Andalucía. Europa Press
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La circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se ha visto afectada este miércoles por retrasos debido a una incidencia causada por el robo de cableado ferroviario entre los municipios de Urda y Malagón, en Castilla-La Mancha.

La incidencia está afectando a varios servicios ferroviarios que operan en este corredor, una de las principales conexiones ferroviarias del país. Según ha informado Adif a través de sus canales oficiales, el personal técnico se encuentra trabajando para solucionar la incidencia y recuperar la normalidad en la circulación lo antes posible.

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La compañía gestora de las infraestructuras ferroviarias ha explicado que los retrasos comenzaron a registrarse alrededor de las 17:00 horas de este miércoles.

Afectados trenes de Renfe, Iryo y Ouigo

La incidencia está teniendo repercusión en los servicios operados por distintas compañías ferroviarias. En concreto, los retrasos afectan a trenes de Renfe, Iryo y Ouigo, que conectan Madrid con diferentes destinos de Andalucía.

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Por el momento, Adif no ha precisado el número de trenes afectados ni el tiempo estimado necesario para resolver completamente la incidencia. El origen de los problemas se encuentra en el robo de cable detectado en el tramo comprendido entre Urda y Malagón, una situación que ha obligado a activar los protocolos de actuación para garantizar la seguridad ferroviaria y minimizar el impacto sobre los viajeros.

Los técnicos continúan trabajando sobre el terreno para reparar los daños y restablecer cuanto antes las condiciones habituales de circulación en la línea.

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