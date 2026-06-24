Todo se originó cuando un cable de la línea de media tensión de Endesa cayó sobre las catenarias de Adif a su paso por La Rinconada, en Sevilla

La avería en la circulación de alta velocidad de varias líneas en Sevilla tras la caída de un cable de alta tensión sobre la infraestructura ferroviaria

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SevillaLa circulación en la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Sevilla, así como el tráfico habitual de los trenes de Media Distancia y Cercanías, ha quedado totalmente restablecida este miércoles tras subsanarse la avería provocada por la caída de un cable de alta tensión sobre la infraestructura ferroviaria, según ha comunicado Renfe en una publicación en X.

Todo se originó ayer, martes 23 de junio, en torno a las 20:00 horas, cuando concretamente un cable de la línea de media tensión de Endesa cayó sobre las catenarias de Adif a su paso por La Rinconada, en Sevilla, por causas que aún se investigan. El suceso, en consecuencia, causó daños importantes en el tendido eléctrico y provocó un incendio en la vía que tuvo que ser sofocado preventivamente por un equipo de bomberos.

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La avería en Sevilla que ha afectado a la Alta Velocidad con Andalucía y a los trenes de Cercanías, solucionada

Como consecuencia de la avería, Adif se vio obligada a interrumpir la circulación entre Sevilla-Santa Justa y Guadajoz, lo que afectó de forma generalizada a la alta velocidad con Andalucía y al núcleo de Cercanías.

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Trabajando contra reloj durante la madrugada por los técnicos de Endesa y Adif para retirar el cableado y reparar los daños causados por la avería bajo estrictas medidas de seguridad, la infraestructura ha recuperado ya la normalidad, permitiendo el restablecimiento completo del servicio ferroviario en todos sus trayectos.

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Según informó Endesa, fue sobre las 20:00 horas cuando cayó un cable de la línea de media tensión en Empalme-La Rinconada, afectando a las catenarias de ADIF a su paso por el lugar. Desde el inicio de la incidencia, sus técnicos se pusieron a trabajar de forma coordinada con los de ADIF para gestionar su retirada en el menor tiempo posible, sincronizando las actuaciones en dos infraestructuras eléctricas distintas: la red de distribución de Endesa y la red ferroviaria; una circunstancia que ha añadido una complejidad adicional a la maniobra.

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Paralelamente, también se tuvo que sofocar el incendio que se desencadenó en la vía, movilizándose un equipo de bomberos.

Dada la hora y la duración estimada de los trabajos de reparación, se optó en esas circunstancias por suspender la circulación de los últimos trenes previstos para dar certidumbre a los viajeros, siendo que ya, desde primera hora, ha quedado el tráfico restablecido.