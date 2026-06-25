A prisión uno de los detenidos por la muerte de un turista inglés de 88 años en Tenerife

Decretan prisión para uno de los hombres que provocó la muerte de un hombre de 88 años en Tenerife

Detenido por robar a un hombre en Murcia y cuatro meses después matarlo por haberlo denunciado

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El juzgado de guardia en Arona ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de uno de los tres detenidos por su supuesta relación con la muerte violenta de un turista inglés en Tenerife como presunto autor de un delito de homicidio.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) este jueves, a esta persona se le atribuyen además los delitos de lesiones leves, en referencia a las sufridas por la mujer del fallecido, y un tercero de tentativa de robo con violencia.

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Los otros dos detenidos han quedado en libertad provisional como presuntos autores de complicidad o cooperación necesaria en un delito de tentativa de robo con violencia, ha añadido el TSJC. No obstante, se ha impuesto a uno de ellos la obligación de presentarse periódicamente en el juzgado.

Cayó al suelo y se golpeó en la cabeza

La Policía Nacional detuvo el 23 de junio a tres personas relacionadas con el asalto a un matrimonio de turistas británicos en el sur de Tenerife, en el que el varón, de 88 años, acabó falleciendo dos días más tarde, según informaron a EFE fuentes de la Comisaría provincial. Los hechos se produjeron en la tarde noche del miércoles de la pasada semana en la zona de Los Cristianos, cuando el matrimonio fue asaltado, y el varón sufrió una caída, fruto del forcejeo, y se golpeó en la cabeza.

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Fue encontrado en parada cardiorrespiratoria

El personal sanitario que lo atendió lo encontró en parada cardiorrespiratoria, si bien lo pudo estabilizar y trasladar en ambulancia a un centro hospitalario, donde falleció dos días más tarde. La investigación de estos hechos corre a cargo del grupo de la brigada de Policía Judicial del sur de Tenerife.

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El hombre de 88 años falleció en el hospital después de que quedase gravemente herido durante una agresión en Los Cristianos, al sur de Tenerife, según ha podido confirmar el medio británico ‘Daily Mail’.

El fallecido había viajado hasta la isla para poder celebrar su cumpleaños junto a su esposa, de 79 años. Sin embargo, unos hombres asaltaron al matrimonio cerca de un complejo de aparamentos. Durante el forcejeo, la víctima se cayó al suelo, lo que le hizo tener que ser trasladado en un estado muy crítico al centro hospitalario.