La pareja del detenido está acusada del robo en el domicilio de la víctima cuatro meses antes de su asesinato

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Un hombre ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor del homicidio de un vecino de Fortuna, Murcia, cuatro meses después de haber robado en su vivienda, al ser notificado para que compareciera en el juzgado como imputado por robo con violencia e intimidación a raíz de la denuncia de la víctima.

La detención del sospechoso se produjo este miércoles junto a la de su pareja, quien está acusada también del robo violento que sufrió en su casa el pasado diciembre el fallecido.

Según ha informado este jueves el instituto armado, la investigación se inició a finales de abril cuando varios vecinos de Fortuna alertaron de que llevaban varios días sin saber nada de la víctima y fueron movilizadas varias patrullas hasta su vivienda, situada en un paraje de difícil acceso y donde encontraron el cadáver con signos de violencia.

Inmediatamente se activó la investigación del homicidio, con la inspección del escenario y la búsqueda de datos sobre los últimos pasos de la víctima, y se constató que en diciembre había sufrido un robo en el que fue agredido y resultó con lesiones que precisaron asistencia sanitaria. En el robo le arrebataron efectos personales como la cartera, documentación y el teléfono móvil.

La víctima dijo que podría conocer al autor del robo

Cuando la víctima presentó la denuncia ante la Guardia Civil declaró que sospechaba que el autor podría tratarse de un conocido y vecino de la zona, al cual habría identificado durante la comisión del hecho delictivo. Los guardias civiles llevaron a cabo una serie de pesquisas, localizaron al sospechoso y lo investigaron como presunto autor del delito de robo con violencia e intimidación.

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Unos meses después, el presunto autor del robo recibió una citación judicial para prestar declaración en calidad de investigado por los hechos descritos, que se llevó a cabo el pasado 22 de abril, un día antes de perderle la pista a la víctima.

De la investigación se desprende que, el ahora detenido, en represalia por su imputación judicial por el robo con violencia, presuntamente, accedió a la vivienda de la víctima y materializó el homicidio, golpeándole en varias ocasiones con un objeto contundente, hasta que le causó la muerte.

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El registro de la Guardia Civil

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil ha desarrollado la fase de explotación de la operación, en la que se ha contado con canes adiestrados en la búsqueda de restos biológicos.

Durante la mañana del miércoles, según las fuentes, una veintena de efectivos efectuó la entrada y el registro del domicilio del sospechoso, en el que se incautaron diversos efectos relacionados con la investigación, como prendas de vestir, teléfonos móviles (entre ellos el de la víctima) y un patinete eléctrico.

El registro culminó con la detención del sospechoso como presunto autor de delito de homicidio doloso y la detención de su pareja como presunta autora de delito de robo con violencia e intimidación, por su implicación en el robo cometido también a la víctima el pasado mes de diciembre.