Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 24 de junio sobre las 23:00 horas

El departamento de Seguridad del Gobierno Vasco confirmó que, tras realizar las maniobras de reanimación, se confirmó el fallecimiento de la mujer

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Una mujer ha muerto ahogada la noche de este pasado miércoles 24 de junio en la playa de Ondarreta de San Sebastián, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad. Los hechos ocurrieron sobre las 23:00 horas, cuando la víctima se bañaba junto a otras personas en el arenal donostiarra.

Fueron sus propios acompañantes los que rescataron a la mujer, de origen extranjero, que falleció en el lugar. Su cuerpo fue trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia.

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No pudieron hacer nada por salvarla

Todo ocurrió cuando un grupo que se encontraba bañándose en el arenal donostiarra, al parecer, perdió de vista a la víctima. Según estos mismos testigos, fue una de las personas que se estaba bañando en el agua la que consiguió rescatarla del mar y conducirla a una zona del arenal. También le realizaron maniobras de reanimación a la mujer.

El departamento de Seguridad del Gobierno Vasco confirmó que, tras acudir al lugar y realizar las maniobras de reanimación, se confirmó el fallecimiento de una mujer de origen extranjero. Según ha podido saber 'El Diario Vasco', la víctima es una mujer de origen sudamericano de entre 37 y 40 años.

Hasta el lugar del trágico suceso se desplazaron servicios de emergencia de la Ertzaintza, una patrulla de la Guardia Municipal de Donostia, así como una ambulancia medicalizada de Osakidetza que han intentado reanimar a la víctima pero no han podido hacer nada por salvar su vida. La Ertzaintza se ha hecho cargo de la investigación de este ahogamiento.

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Una vez autorizado el levantamiento del cadáver por la autoridad judicial, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia correspondiente.