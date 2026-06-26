Buscan a un hombre que ha intentado atracar una panadería en Palma a punta de pistola y con un pasamontañas

Europa Press 26 JUN 2026 - 17:58h.

Un encapuchado armado con una pistola intenta atracar una panadería en Palma

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La Policía Local y la Policía Nacional están buscando a un hombre que este viernes ha intentado atracar, sin éxito, una panadería de Son Oliva, en Palma, a punta de pistola y cubierto con un pasamontañas. La voz de alarma la han dado desde una panadería de la calle Tomás Villanueva Cortés, donde según los testigos, a eso de las 14.30 horas de este viernes un hombre armado con una pistola y con el rostro oculto tras un pasamontañas ha intentado cometer un atraco, aunque finalmente no se ha llevado nada.

Los trabajadores del comercio han explicado a los agentes que un hombre vestido de negro y con el rostro cubierto por un pasamontañas ha irrumpido en el establecimiento y les ha exigido todo el dinero que tuvieran. Los testigos han asegurado que el asaltante parecía llevar una pistola, aunque no han llegado a ver el arma, informa El Diario de Mallorca.

Al comprobar que no podía llevarse dinero porque la caja registradora es automática y los empleados no tienen acceso al efectivo, el atracador se ha dado a la fuga a la carrera. Poco después, los trabajadores de una gasolinera cercana han alertado de que acababa de pasar corriendo por allí un hombre con un pasamontañas que huía. Las unidades disponibles en la zona han iniciado la búsqueda del sospechoso.