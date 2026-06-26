El incendio obligó a confinar durante más de una hora a varias localidades del área de Barcelona y calcinó 48 hectáreas de masa forestal

Estabilizado el incendio en Tiana, Barcelona, tras arrasar más de 38 hectáreas

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Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre como presunto autor del incendio forestal que este viernes ha afectado al entorno de Tiana (Barcelona) y que ha obligado a confinar durante más de una hora a varias localidades cercanas. El fuego ha quedado estabilizado y, por el momento, no ha causado daños personales ni ha afectado a viviendas.

Un testigo permitió detener al presunto autor

El incendio se declaró hacia las 10:45 horas en la zona del vertedero situada entre Tiana y Montgat, donde se originaron hasta cinco focos distintos. Las llamas se propagaron rápidamente favorecidas por el viento.

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La consellera de Interior, Núria Parlon, ha explicado que los Mossos d'Esquadra lograron detener al sospechoso poco después de iniciarse el fuego gracias a que un testigo lo vio presuntamente provocando los incendios. Según los Agentes Rurales, el incendio ha calcinado unas 48 hectáreas de masa forestal en el municipio de Tiana, dentro del Espacio de Interés Natural de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs.

Los Bomberos de la Generalitat consiguieron estabilizar el incendio hacia las 16:30 horas, ayudados por los viñedos de la zona, que actuaron como barrera natural e impidieron una mayor propagación de las llamas. En el operativo participaron 136 efectivos, con 11 medios aéreos y 16 vehículos de agua.

Confinamientos y una evacuación sanitaria

Como medida preventiva, Protección Civil ordenó el confinamiento de Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles y Santa Maria de Martorelles entre las 12:40 y las 13:50 horas. Posteriormente también se levantó el confinamiento de la urbanización Colonia Bosc y del albergue de la Conreria.

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Tras estabilizar el incendio, únicamente permanecían confinadas las urbanizaciones Mas Llombart y Mas Corts, en Sant Fost de Campsentelles, y Mas Coll, en Alella, aunque los Bomberos confiaban en levantar estas restricciones en las siguientes horas debido a la evolución favorable del incendio. El incendio no ha provocado víctimas ni daños en viviendas, aunque un bombero tuvo que ser evacuado tras sufrir un episodio de estrés térmico durante las labores de extinción.

Además, una persona que había sido dada por desaparecida en la zona fue localizada sana y salva.

Los Bomberos continúan trabajando sobre el terreno para extinguir completamente el incendio, aunque el dispositivo se irá reduciendo de forma progresiva para mantener recursos disponibles ante el riesgo muy alto de incendios forestales que afecta actualmente a Cataluña.