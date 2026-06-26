Agentes de la Policía Nacional detienen en León a un hombre como presunto responsable de atropellar a su pareja

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Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto responsable de atropellar a su pareja tras una fuerte discusión ocurrida en un contexto de violencia de género en la ciudad de León.

Según las primeras investigaciones, después del enfrentamiento, el individuo abandonó el lugar conduciendo su vehículo, tal y como recogen fuentes como 'Diario Vasco'. En ese momento, la mujer se encontraba delante del coche, en la trayectoria de la marcha, y fue arrollada.

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A consecuencia del impacto, la víctima cayó sobre la calzada, donde permaneció tendida hasta que varios testigos acudieron en su ayuda y avisaron de inmediato a los servicios de emergencia.

El hombre fue detenido en el Polígono Industrial de Trobajo del Camino

Tras recibir el aviso a través de la Sala CIMACC-091, efectivos de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de San Andrés del Rabanedo se desplazaron al lugar para asistir a la mujer e iniciar las primeras pesquisas. Poco después, los agentes localizaron al sospechoso en el Polígono Industrial de Trobajo del Camino, donde procedieron a su detención.

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Varios testigos presenciaron lo sucedido

La investigación se ha sustentado tanto en la declaración de la víctima como en los testimonios de varias personas que presenciaron lo sucedido, quienes respaldaron la versión de los hechos. Asimismo, el vehículo implicado fue sometido a una inspección técnico-policial, durante la cual se detectaron daños compatibles con el atropello, además de diversas marcas de arrastre y deslizamiento cuya forma y localización coinciden con el contacto y desplazamiento del cuerpo de una persona.

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No existían denuncias previas por violencia de género entre ambos

Los hechos adquieren una especial gravedad debido a que, tras el atropello, el conductor abandonó el lugar sin prestar asistencia a la mujer. Según ha informado la Policía, no existían denuncias previas por violencia de género entre ambos. Después de lo ocurrido, la víctima ha solicitado una orden de protección. La mujer sufrió lesiones de carácter leve y su estado no reviste gravedad. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial.