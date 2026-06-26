El incendio de originó en una vivienda de la calle Arechavaleta, en el madrileño distrito de Villaverde

El hombre, afectado por el incendio, fue trasladado al Hospital 12 de Octubre

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Un hombre resultó herido muy grave y otras 14 personas tuvieron que ser atendidas a causa de un incendio ocurrido este pasado jueves 25 de junio por la noche en una vivienda de la calle Arechavaleta, en el madrileño distrito de Villaverde, según informaron desde Emergencias Madrid.

Todo ocurrió cuando el hombre, tratando de huir de las llamas, saltó desde una ventana de su vivienda situada en un tercer piso y sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, fractura de ambas piernas y entró en parada cardiorrespiratoria, de la que fue recuperado por los efectivos del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR), que lo trasladaron al Hospital 12 de Octubre.

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Atención a los afectados y traslados hospitalarios

Después de que el hombre se precipitara por la ventana, una psicóloga del SAMUR atendió a la pareja de este, la cual presentaba claros signos de ansiedad.

Sanitarios del SAMUR y del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112) atendieron también a otras 13 personas que presentaban patologías previas, entre las que se encontraban una mujer embarazada y otros afectados, de los cuales dos requirieron traslado hospitalario.

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Emergencias recibió el aviso alrededor de las 21:00 horas y movilizó a Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, a agentes de la Policía Municipal y Nacional, a efectivos del SAMUR de distintas unidades y SUMMA 112.

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Un alojamiento de emergencia para los vecinos afectados

En el lugar de los hechos, los bomberos extinguieron el fuego, ventilaron la escalera y revisaron una a una las viviendas del edificio permitiendo la salida de los vecinos que se habían confinado en sus pisos. En este sentido, pese a que los inmuebles no se vieron afectados, los bomberos recomendaron no pernoctar en ellos hasta que no se hubieran ventilado.

La unidad de Samur Social ofreció a los vecinos un alojamiento de emergencia y dos familias hicieron uso del mismo.

Por último, la Policía Municipal escoltó el convoy del herido grave hasta el centro hospitalario indicado, colaboró en el censo vecinal junto a los bomberos y la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación.