La voz de alarma la dio el propio dueño del electrodoméstico, que empezó a echar chispas haciendo sonidos anómalos

Las llamas se desencadenaron rápidamente por la cocina obligando a evacuar a los vecinos

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A CoruñaUn incendio que se originó en plena tarde en el lavavajillas de una vivienda provocó momentos de tensión en un edificio de A Coruña que tuvo que ser desalojado inmediatamente. La voz de alarma la dio el propio dueño del domicilio en el que se desencadenó todo, avisando de que el electrodoméstico empezó a echar chispas haciendo sonidos anómalos.

Los hechos se produjeron poco antes de las 18:24 horas del miércoles, cuando los bomberos recibieron el aviso y esta persona les informó de lo que acaba de ocurrir. Pese a que al detectar la anomalía en el lavavajillas decidió desenchufarlo, poco después, al parecer, el electrodoméstico comenzó a arder.

Todo el edificio desalojado por el incendio causado por el lavavajillas

En apenas cuestión de minutos, se originó un incendio y las llamas se propagaron rápidamente por la cocina del inmueble, lo que obligó a desplazar una dotación de tres vehículos de bomberos.

Al llegar, y afortunadamente, el edificio, ubicado en la calle San Roque de A Coruña, ya había sido desalojado preventivamente, pasando los efectivos a acometer las tareas para asegurar la zona y extinguir las llamas.

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Tras conseguir atajar el fuego, los bomberos realizaron labores de ventilación garantizando la seguridad de los residentes para permitirles volver a sus casas.