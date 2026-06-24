Los Bomberos de la Generalitat han movilizado un importante dispositivo para combatir las llamas, compuesto por 38 dotaciones, entre ellas siete medios aéreos

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Un incendio forestal declarado este miércoles en el término municipal de Sant Quirze de Safaja, en Barcelona, ha obligado a confinar a unas 700 personas en esta localidad y en distintos núcleos del entorno forestal de la comarca del Moianès, mientras los equipos de emergencia trabajan para controlar las llamas.

El fuego se ha iniciado sobre las 13:22 horas, por causas que todavía se investigan, en el margen de la carretera BV-1341, por encima del camping La Illa.

Confinamiento de vecinos y corte de carreteras

Nada más declararse el incendio, las autoridades ordenaron el confinamiento preventivo del camping y de un restaurante situado en las inmediaciones. Posteriormente, debido a la evolución del fuego y a su avance en dirección a zonas habitadas, Protección Civil de la Generalitat envió una alerta masiva a los teléfonos móviles de los vecinos de Sant Quirze de Safaja para que permanecieran en el interior de sus viviendas.

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El mensaje recomendaba cerrar puertas y ventanas, evitar desplazamientos y no circular por la zona afectada. Además, también se ordenó el confinamiento de varias urbanizaciones y masías dispersas del entorno del Moianès y de los accesos a la carretera C-59, una medida que afecta a unas 700 personas.

El incendio afecta a unas siete hectáreas

Según los primeros cálculos de los Agentes Rurales, el incendio ha afectado ya a unas siete hectáreas, de las cuales 6,6 corresponden a superficie forestal y 0,4 a terreno agrícola.

Como medida preventiva, la red de parques naturales de la Diputación de Barcelona ha decidido cerrar al público el recinto de Sant Miquel del Fai, situado en las proximidades del incendio. A su llegada, los equipos de extinción se encontraron con un incendio que avanzaba en sentido ascendente y cuya evolución ha estado condicionada por el viento.

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Poco antes de las 17:00 horas, los responsables de la emergencia centraban sus esfuerzos en el flanco izquierdo del incendio, considerado el sector más activo y con mayor potencial de propagación. En las labores de extinción participan también efectivos del Grupo de Actuaciones Forestales (GRAF), equipos de prevención forestal, mandos de coordinación y la Unidad de Mando de la región de emergencias de la Cataluña Central.

Ante la situación generada por el fuego, Protección Civil ha activado en fase de alerta el Plan especial de emergencias por incendios forestales de Cataluña (Infocat), mientras se mantiene el seguimiento de la evolución del incendio y de las condiciones meteorológicas en la zona.