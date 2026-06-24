Varios vecinos han rendido homenaje en la playa de la Arrabassada, Tarragona, a los menores que han muerto ahogados

La madre de Elías, uno de los menores ahogados en la playa de Tarragona: "Mientras le reanimaban me decían que le hablase"

Compartir







TarragonaLa muerte de los tres menores en un accidente en la playa de l'Arrabassada ha sacudido por completo a su entorno y a la ciudad de Tarragona. Tras el fallecimiento de las víctimas, conocidos de los menores y vecinos de la ciudad catalana han querido rendirles distintos homenajes.

Uno de ellos ha sido el celebrado en la playa de la Arrabassada en el que varios vecinos han realizado una ofrenda floral. Además, a este homenaje han acudido varios familiares de los menores que, desde el paseo marítimo, han lanzado globos blancos en señal de respeto y de recuerdo a los tres niños fallecidos.

PUEDE INTERESARTE Muere una bebé de un año tras permanecer una semana ingresada por ahogamiento en Fuerteventura

Otros homenajes a los menores

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, también encabezaba un minuto se silencio este domingo a mediodía ante la fachada del Ayuntamiento de Tarragona por la muerte de tres menores en un accidente en la playa de l'Arrabassada este viernes.

Al minuto de silencio también asistían miembros del Govern como la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor y el conseller de Deportes, Berni Álvarez, además de representantes del consistorio y familiares y amigos de las víctimas.

PUEDE INTERESARTE Muere una niña de 4 años al sufrir un ahogamiento en Lanzarote

En declaraciones a los medios el regidor de Medio Ambiente, Espacio Público y Juventud del Ayuntamiento de Tarragona, Guillermo García de Castro, trasladaba su pésame a las familias y ha pedido a la ciudadanía que siga las indicaciones de los servicios de socorrismo y recordaba que en las zonas de rocas está prohibido el baño.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El primer menor fallecido, Maikel, jugaba al fútbol en el equipo sub-13 del CD La Floresta, club que improvisó un emotivo acto de homenaje el sábado por la mañana en su estadio. Unas 150 personas, entre familiares, compañeros y amigos, lo recordaron desde el césped mientras una bandera de la entidad ondeaba a media asta en el centro del campo.

El presidente del club, Pablo Pedro González, muy emocionado, lo recordó como una "gran persona" y un jugador con una carrera muy prometedora por delante, que ya había despertado el interés de equipos como el Villarreal.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La escuela Torreforta, donde los menores habían estudiado, también ha mostrado su "más sincero pésame y apoyo a las familias" de sus exalumno

La muerte de los menores

Los hechos sucedieron sobre las 15.30 horas de este pasado viernes en una zona rocosa de la playa, donde seis menores se vieron afectados por la corriente y tres lograron salir, pero otros tres tuvieron dificultades y fueron rescatados por los equipos de emergencia.

Uno de los menores murió en la zona, mientras que los otros dos ingresaron críticos en el hospital, donde finalmente fallecían.