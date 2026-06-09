Mabel Cupet Sevilla, 09 JUN 2026 - 12:32h.

El agente intervino cuando regresaba a casa tras su jornada laboral y observó cómo un hombre sujetaba violentamente a una mujer en plena vía pública

La víctima tuvo que ser atendida en un centro sanitario, mientras que el detenido fue puesto a disposición judicial

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La rápida actuación de un agente de la Policía Local de Málaga que se encontraba fuera de servicio permitió la detención de un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género ocurrido en la capital malagueña.

Los hechos tuvieron lugar durante la tarde del pasado 4 de junio en la calle Eduardo Marquina. El policía, que acababa de finalizar su jornada laboral y se dirigía a su domicilio, advirtió una situación que llamó su atención al observar a varias personas alteradas en la vía pública.

Una escena que alertó al agente

Como adelanta la Cadena Ser de Málaga, al aproximarse al lugar, el agente comprobó que un hombre estaba sujetando con fuerza a una mujer mientras le dirigía insultos y expresiones vejatorias. Ante la gravedad de la escena, contactó de inmediato con la Sala del 092 para solicitar apoyo policial.

Mientras aguardaba la llegada de otras unidades, la situación se volvió aún más tensa. Según las informaciones recabadas, el individuo habría incrementado su comportamiento agresivo y llegó presuntamente a empujar a la víctima contra una pared.

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Intervención inmediata

Ante el riesgo que corría la mujer, el agente decidió actuar sin demora. Se interpuso entre ambos para frenar la agresión y logró reducir al sospechoso hasta inmovilizarlo en el suelo, evitando que continuara con su conducta violenta.

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Pocos minutos después llegaron varias patrullas de la Policía Local, cuyos efectivos colaboraron en la detención del hombre y aseguraron la zona para garantizar la protección de la víctima.

Atención a la mujer

Tras los hechos, la mujer fue trasladada a un centro hospitalario para recibir asistencia médica y ser evaluada por los profesionales sanitarios.

Por su parte, el detenido fue conducido a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias correspondientes antes de ser puesto a disposición de la autoridad judicial encargada de continuar con la investigación del caso.

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Compromiso frente a la violencia de género

La intervención pone de relieve la importancia de la rápida respuesta ante posibles situaciones de violencia de género, así como el papel que desempeñan tanto los cuerpos policiales como la colaboración ciudadana para proteger a las víctimas y evitar consecuencias más graves.

En esta ocasión, la actuación de un agente que ya había concluido su servicio resultó determinante para frenar una presunta agresión que se estaba produciendo a plena luz del día y en presencia de numerosos viandantes.