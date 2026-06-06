Iván Sevilla 06 JUN 2026 - 17:24h.

El alcalde de Málaga Paco de la Torre ve fundamental educar "en la igualdad y el respeto, desde las edades más tempranas"

Igualdad confirma como violencia de género el crimen de una mujer de 51 años en Málaga

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MálagaLa ciudad de Málaga ha condenado este 6 de junio el último asesinato machista de Vicky, de 51 años. Una mujer vecina de la capital que fue hallada muerta en una vivienda del barrio de La Palma.

Después de confirmarse el crimen como un caso más de presunta violencia de género, el ayuntamiento malagueño había convocado una concentración en repulsa de los hechos y en recuerdo de la víctima.

Tras el minuto de silencio guardado a las puertas de la casa consistorial, el alcalde Paco de la Torre ha compartido unas palabras en sus redes sociales: "Hemos vuelto a expresar nuestro más profundo rechazo a la violencia machista".

"Una educación basada en la igualdad y el respeto"

"La forma más eficaz de prevenir esta lacra es una educación basada en la igualdad y el respeto, desde las edades más tempranas, en la escuela y en las familias", ha asegurado el regidor.

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"Reafirmamos nuestro compromiso firme e inquebrantable en la lucha contra esta violencia intolerable", ha concluido en su mensaje tras la pérdida de Vicky, que fue encontrada con heridas de bala.

A las 7:30 horas de este 5 de junio, el hallazgo de su cuerpo y el de su pareja dejó conmocionado al barrio ubicado en el norte de Málaga. Él tenía 56 años. No existían denuncias previas contra el hombre.

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24 mujeres asesinadas por violencia de género este 2026

El presunto agresor habría atacado a la mujer con un arma de fuego y posteriormente se habría quitado la vida en el mismo domicilio que compartían. Las autopsias desvelarán la hora del suceso.

Con la confirmación de este caso por parte del Ministerio de Igualdad, el número de mujeres asesinadas por violencia de género sube a 24 en 2026 y a 1.365 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.