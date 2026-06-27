Localizan muerto a un excursionista desaparecido el jueves en el pico de Baborte, Lleida

Los bomberos activaron un dispositivo de búsqueda para localizar al excursionista y encontraron su coche en el parking del Pont de la Farga

Los bomberos encontraron el cuerpo sin vida del excursionista en una zona de difícil acceso cercana al pico

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LleidaLos Bombers de la Generalitat localizaron este viernes a un excursionista muerto en el pico de Baborte, en Alins (Lleida), después de recibir un aviso de su desaparición el jueves a las 22.52, tras alertar la familia de que el hombre contactó por última vez sobre las 13.30.

Los bomberos activaron un dispositivo de búsqueda para localizar al excursionista y, durante la noche del jueves, encontraron el vehículo del desaparecido en el parking del Pont de la Farga, lo que permitió concretar el perímetro de búsqueda, informan en un comunicado.

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Encontraron el cuerpo del excursionista en una zona de difícil acceso

Durante la mañana del viernes el dispositivo de búsqueda se amplió con efectivos del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), un helicóptero de rescate y los equipos de drones de la unidad de medios aéreos. Los Mossos han participado en el dispositivo con efectivos de la Unidad de Intervención en Montaña, la Unidad de Investigación de Tremp y la Unidad de Medios Aéreos.

Poco después de las 15 de este viernes efectivos de los bomberos encontraron el cuerpo sin vida del excursionista en una zona de difícil acceso cercana al pico. En el operativo han participado efectivos del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de las unidades de la Seu d’Urgell, Valls y Cerdanyola del Vallès, además del helicóptero de rescate, drones de la Unidad de Medios Aéreos y dotaciones terrestres de la Región de Lleida.

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Una vez efectuada la localización, los bomberos pusieron el servicio a disposición de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de las diligencias judiciales correspondientes.