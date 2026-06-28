Redacción Cataluña Europa Press 28 JUN 2026 - 13:49h.

El suceso, con otra persona herida, ocurrió a las 9 horas en la calle de Pallars del barrio del Poblenou en Barcelona

Tras escapar de las patrullas en dirección contraria, el vehículo a la fuga colisionó con otro parado en un semáforo

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BarcelonaDos hombres han muerto en Barcelona este 28 de junio al producirse un accidente causado por un conductor que huía de la policía. Al final de su fuga acabó embistiendo a otro coche.

Según han trasladado los Mossos d'Esquadra a Europa Press, el siniestro vial se registró en la calle de Pallars del barrio del Poblenou después de que los agentes fueran alertados de un vehículo que circulaba de forma temeraria.

Al iniciarse la persecución policial por la zona para intentar detener al individuo que iba al volante, éste no acató las órdenes de los efectivos, escapando en dirección contraria a la marcha.

Colisión con un turismo parado en un semáforo

En esa maniobra arriesgada y peligrosa, colisionó con un turismo que estaba parado en un semáforo. El Ayuntamiento de Barcelona ha detallado que el siniestro vial ocurrió a las 9 horas.

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Hasta el lugar se movilizaron miembros de los bomberos de la ciudad para excarcelar a tres ocupantes afectados. Dos de ellos, los conductores de ambos automóviles fallecieron in situ.

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La otra persona resultó herida y fue atendida por los sanitarios antes de su evacuación al un hospital. La Guardia Urbana se está encargando de las investigaciones.

Por muy poco no atropelló a "dos ancianos"

Según ha podido saber Informativos Telecinco, testigos de los hechos vieron cómo los agentes acorralaban en una esquina al fugado. Entonces, optó por dar la vuelta para huir hacia donde se encontraban dos turismos y una moto, impactando contra uno de los primeros.

Unos vecinos han asegurado también que, por muy poco, el kamikaze no se llevó por delante a “dos ancianos que se iban caminando a la playa”.