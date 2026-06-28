Iván Sevilla 28 JUN 2026 - 10:40h.

El accidente de tráfico se registró a las 2:38 horas en la autovía A-7 en sentido Almería en el kilómetro 979

Un hombre de 35 años y una mujer de 64 también resultaron heridos, siendo trasladados al Hospital Carlos Haya

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MálagaEl choque de dos vehículos este 28 de junio ha dejado un balance de tres muertos, al caer uno de ellos después por un barranco en la autovía A-7 en Málaga, según ha informado el 112 de Andalucía.

En un breve comunicado detalla que el accidente de tráfico se produjo a las 2:38 horas cuando dos automóviles colisionaron. Uno se precipitó por un desnivel próximo a la carretera en sentido Almería, kilómetro 979.

A la altura de la salida del Cerrado Calderón ocurrió el trágico siniestro que movilizó a efectivos de Policía Local, Guardia Civil y sanitarios del 061. También acudieron los bomberos para liberar a ocupantes atrapados.

Un hombre de 35 y una mujer de 64 años heridos

Los médicos confirmaron el fallecimiento de un varón y dos mujeres, cuyas edades todavía no han trascendido. Además, otro hombre de 35 años y una mujer de 64 resultaron heridos en el suceso.

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Ambos fueron evacuados al Hospital Carlos Haya para ser atendidos de sus lesiones. Mientras tanto, agentes de la Benemérita ya investigan las circunstancias y causas del choque.