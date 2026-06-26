Constanza, Felipe y Manuel fallecieron en el siniestro en Castilblanco de los Arroyos: otras tres personas resultaron heridas graves

Mueren tres personas en un choque frontal de dos coches en Castilblanco de los Arroyos, Sevilla

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Constanza R., Felipe S. A. y Manuel F. S., son las tres víctimas mortales del choque frontal entre dos coches ocurrido este viernes cerca de Castilblanco de los Arroyos. Dos de ellos eran pareja y el otro era muy conocido en el pueblo, ya que su hijo regenta un taller mecánico.

Así lo han adelantado fuentes como 'Diario de Sevilla'. El accidente de tráfico ha tenido lugar sobre las 11:40 horas, cuando el servicio de emergencias ha recibido varios avisos por el incidente, registrado en el kilómetro 12 de la carretera A-8013 (en sentido Burguillos). Varias personas han quedado atrapadas y han tenido que ser rescatadas. Algunos testigos critican la tardanza en la llegada de los indicativos sanitarios. Además de los tres fallecidos, otras tres personas han resultado heridas graves.

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Respecto a las víctimas mortales, Constanza era una mujer muy querida en el club de lectura de la biblioteca municipal de Castilblanco, que ha publicado un mensaje en redes lamentando su muerte: "Una pérdida que deja un vacío enorme enorme. Siempre estarás en nuestros corazones". Según los medios locales, dos de los fallecidos eran pareja y viajaban juntos en uno de los coches, mientras que el otro fallecido viajaba en el otro vehículo accidentado.

Luto en Castilblanco de los Arroyos

La carretera entre Castilblanco de los Arroyos y Burguillos quedó completamente cortada durante varias horas para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia. Tras la intervención de bomberos, sanitarios y Guardia Civil de Tráfico, la vía fue reabierta al tráfico. Desde la Jefatura de la Policía Local se ha informado de que la carretera ha quedado restablecida en su totalidad, aunque se pide a los conductores extremar la precaución y respetar la señalización debido a las condiciones en las que ha quedado el tramo tras el accidente.

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Mientras, el Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos ha decretado tres días de luto oficial por este trágico suceso. Durante este periodo, las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales y quedan suspendidas todas las actividades festivas previstas para el fin de semana. El Consistorio ha trasladado públicamente su pésame a las familias de las víctimas y ha mostrado su apoyo a los heridos y a sus allegados, en unas horas marcadas por la consternación en la localidad.

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El suceso ha reavivado además la preocupación vecinal por la seguridad de este tramo de carretera, donde vecinos y usuarios señalan que se han registrado numerosos siniestros en los últimos años en el mismo punto. En redes sociales y en comentarios a las publicaciones del Ayuntamiento, se repiten las peticiones de medidas adicionales de control de velocidad, como la instalación de un radar fijo, con el objetivo de concienciar a los conductores y reducir la siniestralidad en la zona. Se trata, además, de la misma vía en la que en 2011 se produjo otro accidente mortal en el que estuvo implicado el torero José Ortega Cano, cuando la carretera aún era conocida como A-8002.