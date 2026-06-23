Agencia EFE 23 JUN 2026 - 19:09h.

Un hombre ha sido trasladado al hospital y una mujer ha resultado ilesa.

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Bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva han rescatado a los dos ocupantes de un vehículo que se ha despeñado por el barranco de Peña del Hierro, en el término municipal de (Huelva), un hombre, que ha sido trasladado a un hospital, y una mujer que ha resultado ilesa.

Los hechos, según han informado a EFE fuentes del Consorcio, han tenido lugar sobre las 11:40 horas cuando se ha recibido el aviso de que un coche, por razones que se desconoce, había caído por el barranco con dos personas en su interior.

Hasta el lugar se han desplazado tres bomberos y dos camiones del Parque Comarcal de Minas de Riotinto, quienes, en colaboración con la Policía Local, han rescatado a un hombre que ha sido trasladado al Hospital Comarcal de Riotinto y a una mujer que ha resultado ilesa.