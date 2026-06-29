La Policía investiga a una pareja tras la muerte de sus gemelas de 15 meses por deshidratación en plena ola de calor en Francia

Mueren dos niños dentro de un coche en el garaje de su casa en Francia: su madre se olvidó y se fue de compras

Compartir







La muerte de dos hermanas gemelas de apenas 15 meses ha conmocionado a la localidad francesa de Beuvrages, en las proximidades de Valenciennes. Las pequeñas fueron encontradas sin vida en sus camas por sus padres, que avisaron a los servicios de emergencia.

Las primeras investigaciones apuntan a que ambas fallecieron por deshidratación, apuntan fuentes como 'RTL'. En la vivienda también se encontraban los otros cuatro hijos de la pareja, de entre tres y seis años, que presentaban igualmente un cuadro de deshidratación. Todos fueron trasladados a centros hospitalarios, uno de ellos en estado crítico.

Mientras continúa la investigación, los padres permanecen bajo custodia policial por un presunto delito de negligencia que habría provocado la muerte de dos menores de 15 años. Todo ocurre apenas una semana después de que dos niños, de dos y cuatro años, murieran tras ser olvidados por su madre dentro el coche en el municipio de Carpentras. Francia atraviesa una fuerte ola de calor.

PUEDE INTERESARTE Un buzo que se salvó de la tragedia de los dos submarinistas en Biarritz fue atendido por el shock: el acantilado ya sufrió derrumbes otros años

La investigación en Beuvrages sigue abierta

La casa familiar, situada en un barrio obrero de Beuvrages, ha sido precintada por las autoridades mientras los investigadores tratan de esclarecer las circunstancias de la tragedia. Según medios franceses, las dos niñas fueron halladas en estado de rigor mortis. La vivienda ha sido inspeccionada con un aviso judicial en el que se menciona una investigación por negligencia con resultado de muerte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Vecinos de la familia aseguraron que el matrimonio se había instalado en la localidad hacía apenas dos meses y que apenas mantenía contacto con el entorno. De acuerdo con la información difundida, la familia no figuraba en el seguimiento de los servicios sociales del municipio.

Aunque las autoridades aún no han confirmado una relación directa entre las altas temperaturas y el fallecimiento de las menores, las primeras hipótesis apuntan a que la deshidratación fue la causa de la muerte. En paralelo, las autoridades sanitarias francesas han informado de un aumento de la mortalidad durante el episodio de calor extremo registrado la pasada semana.