Identificado un menor de 16 años por amenazar a un instituto de Algeciras con mensajes en la plataforma Séneca

Europa Press Redacción Andalucía 30 JUN 2026 - 14:39h.

El menor ha reconocido los hechos ante los investigadores y manifestó que había actuado movido por un estado de ira como represalia tras haber suspendido una asignatura

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La Policía Nacional de Cádiz ha identificado a un menor de 16 años como presunto autor de varios mensajes amenazantes publicados a través de la aplicación Séneca, la plataforma oficial de la Junta de Andalucía para la gestión de los centros educativos, dirigidos contra un instituto de Algeciras.

Desde el perfil de usuario de uno de los alumnos del centro se difundieron amenazas de carácter genérico en las que se hacía referencia a la posibilidad de "incendiar el instituto" o "pegar tiros", además de otros mensajes con insultos y descalificaciones dirigidos al profesorado y al equipo directivo, ha informado la Policía en una nota.

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Mensajes en la plataforma Séneca

Ante estos mensajes, la dirección y parte del profesorado del instituto afectado presentó una denuncia en la Comisaría de Algeciras el pasado 18 de junio, iniciándose entonces una investigación.

Los mensajes habían sido enviados mediante el servicio de mensajería integrado en la plataforma Séneca, que es utilizada habitualmente para la comunicación entre el profesorado y el alumnado durante el desarrollo de la actividad docente.

Tras la recepción de la denuncia, los agentes encargados de la investigación realizaron diversas gestiones que permitieron identificar al presunto autor de los mensajes, un menor de 16 años. Las pesquisas determinaron además que el investigado había accedido sin autorización al perfil de otro alumno, con el propósito de atribuirle la autoría de las amenazas y del resto de mensajes publicados.

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Una vez identificado, el menor reconoció los hechos ante los investigadores y manifestó que había actuado movido por un estado de ira como represalia tras haber suspendido una asignatura.

Finalizadas las actuaciones policiales, las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Algeciras, autoridad competente para la adopción de las medidas que procedan.