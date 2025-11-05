La progenitora ha presentado una denuncia en la policía después de que los presuntos agresores hubieran tratado de apuñalar a la menor durante el recreo

AlicanteLa Policía Nacional investiga un presunto caso de amenazas e intento de agresión a una menor de 13 años con discapacidad en el IES Azorín de la localidad alicantina de Petrer. La madre de la víctima interpuso este lunes la denuncia después de acudir al centro educativo y confirmar, según su versión, que no se había puesto en marcha el protoco contra el acoso escolar.

Los hechos se remontan al pasado jueves, cuando la menor contó a su madre que había sufrido insultos y amenazas por parte de unos compañeros del instituto. Preocupada, la progenitora asegura que acudió al día siguiente al centro para hablar con la dirección y los profesores. "Me dijeron que iban a poner el lunes el protocolo de bullying", explica la madre en un vídeo que ha subido a su cuenta personal de Instagram, donde señala que "mi hija va en silla de ruedas, tiene una enfermedad de corazón y no se puede defender".

Tras la respuesta del instituto, la mujer llevó a la menor de nuevo a clase después del fin de semana. Pero a mitad de mañana de este lunes, la madre recibió la llamada de una amiga de su hija. "Me dijo que en el recreo habían intentado apuñalar a mi hija y tiene señales de ello", explica.

Inmediatamente, acudió de nuevo al centro para denunciar los hechos. "Me dijeron que iban a hablar con los niños y que, si no estaba conforme, que me llevara a la niña", lamenta la madre, que se ha sacado temporalmente a su hija del instituto. "Tiene miedo de ir a clase", mientras sigan los presuntos agresores en el centro.

Desde Informativos Telecinco hemos contactado con el centro, pero por el momento la dirección no nos ha atendido para ofrecernos su versión de los hechos.