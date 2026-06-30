Muere una mujer de 45 años y otras tres resultan heridas en un accidente en Córdoba

El accidente se ha producido al colisionar de forma frontolateral una furgoneta y un turismo

Hallan restos de gas de la risa en el coche implicado en el accidente mortal durante una huida policial en Barcelona

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Una mujer de 45 años ha fallecido y otras tres de 42, 32 y 30 años, han resultado heridas este martes por la tarde al colisionar de forma frontolateral una furgoneta y un turismo cuando circulaban por el kilómetro 394 de la carretera N-IVA, en Córdoba, ha informado el 112 de Andalucía.

Las heridas han sido evacuadas al Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa, sin que hayan trascendido más datos sobre su estado.

El 112 ha recibido el aviso del siniestro a las 18:10 horas y ha activado a efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que han movilizado una Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) móvil, a agentes de la Guardia Civil de Tráfico, a personal de Mantenimiento de Carreteras y a los Bomberos de Córdoba.

En el lugar de los hechos, los sanitarios han certificado la muerte de la mujer, así como han atendido a las otras heridas y han procedido con su traslado al centro hospitalario indicado.