La investigación del accidente mortal de Barcelona analiza el hallazgo de restos de gas de la risa en el coche que huía de los Mossos d'Esquadra

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La investigación sobre el accidente de tráfico que este domingo dejó dos fallecidos en Barcelona ha revelado que en el interior del vehículo que huía de los Mossos d'Esquadra se encontraron restos de óxido nitroso, conocido popularmente como gas de la risa.

La información, adelantada por 'El Periódico' y confirmada por fuentes cercanas al caso, se incorpora a las diligencias abiertas por la Guardia Urbana de Barcelona, que trata de esclarecer las circunstancias del siniestro. El accidente ocurrió sobre las 09.00 horas en la confluencia de las calles Pallars y Fluvià, en el barrio barcelonés del Poblenou. Según la investigación, el vehículo que escapaba de una patrulla de los Mossos colisionó contra otro coche que permanecía correctamente detenido ante un semáforo en rojo.

Como consecuencia del fuerte impacto, los conductores de ambos vehículos fallecieron en el acto, mientras que una mujer que viajaba como acompañante en el coche detenido resultó herida y tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario.

El conductor huyó tras ser detectado por los Mossos

Las primeras pesquisas apuntan a que, poco antes del accidente, los responsables de un establecimiento de la zona alertaron a la policía tras expulsar de su aparcamiento a un vehículo con matrícula francesa cuyo conductor estaba realizando una conducción errática y temeraria.

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Cuando el conductor observó la llegada de una patrulla de los Mossos d'Esquadra, emprendió la huida a gran velocidad.

Durante la persecución, circuló en dirección contraria, realizó maniobras de extrema peligrosidad e incluso llegó a invadir la acera, hasta que terminó impactando violentamente contra el vehículo que esperaba en el semáforo. Los investigadores han localizado restos de óxido nitroso en el interior del automóvil siniestrado, aunque por el momento no se ha determinado si el conductor había consumido esta sustancia antes del accidente.

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La Guardia Urbana está a la espera del resultado de la autopsia y de los análisis toxicológicos, que permitirán esclarecer si el fallecido había ingerido alcohol, drogas u otras sustancias, o si padecía alguna patología que pudiera explicar su comportamiento al volante.

Las diligencias continúan abiertas para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y determinar las causas que provocaron el accidente mortal.