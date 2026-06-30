Decretan prisión para tres de los cinco detenidos por haber ofrecido dinero y agredir sexualmente a otras tres menores

Dos detenidos en Girona por pagar dinero a tres menores de 16 años a cambio de sexo

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Tres personas han sido detenidas en los últimos días por una agresión sexual a tres menores de Girona por la que ya habían sido arrestados anteriormente otros dos individuos, según informan este martes fuentes de la investigación. De los cinco arrestados, tres ya han ingresado en prisión; los presuntos agresores, uno de ellos vigilante de un local de ocio de la capital gerundense, podrían haber pagado a las víctimas para mantener sexo con ellas.

Uno de los tres últimos detenidos ha ingresado en prisión, al igual que los dos primeros, mientras que los otros dos han quedado en libertad a la espera de juicio. Los tres últimos arrestados tienen 31, 44 y 46 años, una franja de edad similar a la de los dos anteriores, de 35 y 44 años.

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Según las mismas fuentes, de los tres hombres que han sido detenidos en último lugar, uno lo fue el 19 de junio y dos días mas tarde arrestaron a los otros dos. Las dos primeras detenciones se remontan a finales de mayo y principios de junio. La investigación sigue abierta y podrían aparecer nuevos sospechosos o víctimas.

Los primeros detenidos

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de junios cuando los Mossos detuvieron a dos hombres por pagar determinadas cantidades de dinero a tres menores a cambio de sexo. Los Mossos d'Esquadra arrestaron al primero de ellos, de 35 años, el 28 de mayo en el barrio de San Pau, tal y como ha detallado el 'Diari de Girona', que ha avanzado algunos detalles del caso.

Días después, concretamente el 10 de junio, otro varón de 44 años fue localizado y detenido en la misma ciudad catalana. Ambos están acusados de dos delitos de agresión sexual, prostitución y explotación sexual. Sobre los hechos que se les atribuyen, habrían ocurrido entre los meses de septiembre y diciembre del 2025. Las víctimas se conocerían entre ellas. No ha trascendido más información.