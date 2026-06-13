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Dos detenidos en Girona por pagar dinero a tres menores de 16 años a cambio de sexo

Arresto de un hombre por parte de los Mossos
La policía catalana ha dado por cerrada la investigación y un juez decidirá sobre los acusados. Mossos d'Esquadra

  • Los arrestos se produjeron el 28 de mayo y el 10 de junio por agresión sexual, prostitución y explotación

  • Ambos hombres, de 35 y 44 años, habrían cometido los hechos entre septiembre y diciembre del 2025

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GironaDos hombres fueron detenidos en Girona por pagar determinadas cantidades de dinero a tres menores de 16 años a cambio de sexo, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Los Mossos d'Esquadra arrestaron al primero de ellos, de 35 años, el 28 de mayo en el barrio de San Pau, tal y como ha detallado el 'Diari de Girona', que ha avanzado algunos detalles del caso.

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Días después, concretamente el 10 de junio, otro varón de 44 años fue localizado y detenido en la misma ciudad catalana. Ambos están acusados de dos delitos de agresión sexual, prostitución y explotación sexual.

Unos hechos ocurridos el año pasado

Sobre los hechos que se les atribuyen, habrían ocurrido entre los meses de septiembre y diciembre del 2025. Las víctimas se conocerían entre ellas. No ha trascendido más información.

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Tras pasar a disposición del juez, los agentes han cerrado ya la investigación. Según publica el citado medio gerundense, los dos arrestados han ingresado en prisión provisional.

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