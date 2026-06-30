La viuda del fundador de Mango acepta que el juzgado le clone el móvil tras su testifical

Estefanía Knuth y los dos excursionistas han aceptado la clonación tras comparecer como testigos

La declaración de casi tres horas de la terapeuta de la familia Andic: ha contestado a las preguntas y se negó a hablar ante la prensa

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Estefanía Knuth, viuda del fundador de Mango Isak Andic, y los dos excursionistas que se encontraron al primogénito en "estado de shock" tras la mortal caída del empresario han aceptado este martes que el juzgado clone sus móviles, tras comparecer como testigos en la causa que investiga por homicidio al primogénito. Informan en el vídeo Adrián Dolz y Almudena Calvo.

Según han informado a EFE fuentes cercanas al caso, Knuth, que fue la primera persona a quien el primogénito, Jonathan Andic, llamó tras la mortal caída de su padre, ha aceptado que el juzgado volcara el contenido de su móvil, tras comparecer como testigo durante unas dos horas y quince minutos.

También han aceptado que se clonaran sus móviles los dos excursionistas que asistieron a Jonathan Andic tras la caída mortal de su padre, que han testificado que encontraron al primogénito "bloqueado, afectado y en 'estado de shock'".

Comparecen los primeros cinco testigos

Al acabar sus testificales, Estefanía Knuth y los dos excursionistas han aguardado casi una hora en el juzgado mientras se hacía el clonado de sus teléfonos móviles.

Ante la jueza de Martorell que investiga por homicidio a Jonathan Andic, primogénito del fundador de Mango, han comparecido este martes los primeros cinco testigos en esta causa judicial, entre ellos también la terapeuta de la familia, Julia L., y su hermana.