Una mujer ha sido detenida en Valencia tras confesar que envenenaba a su pareja en el desayuno: el hombre tenía antecedentes de agresión sexual

Detienen a la pareja del violador confeso de menores de Llíria por intentar matarlo con pastillas

Compartir







La Guardia Civil de Valencia ha detenido a una mujer por un presunto delito de asesinato tras confesar que había administrado pastillas en el desayuno a su pareja, un hombre con antecedentes por agresión sexual y que cumplió trece meses de prisión provisional por abusar de menores.

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, la mujer se arrepintió de su acción al ver que el hombre se encontraba muy mal y estaba a punto de morir, alertó a los servicios sanitarios y posteriormente confesó los hechos a los agentes. La mujer ha pasado a mediodía de este miércoles a disposición del juzgado de instrucción número 3 de Llíria (Valencia).

PUEDE INTERESARTE El hombre que envenenaba a su sobrina en Requena empleaba arsénico en el bote de soja: la joven terminó falleciendo

El diario Las Provincias avanzaba esta mañana que el envenenamiento se produjo el pasado lunes y que la mujer le puso a su marido en el desayuno pastillas de un medicamento anticonvulsivo que ella tiene recetado para el tratamiento de los dolores de la fibromialgia que padece.

El hombre estuvo abusando sexualmente de menores durante 50 años

El hombre, de 71 años, fue detenido en mayo de 2024 tras confesar que durante 50 años había estado abusando sexualmente de menores de su entorno familiar, y estuvo trece meses en prisión provisional por estos hechos, a la espera de juicio.

PUEDE INTERESARTE Muere en Sicilia la joven valenciana que denunció a su tío por envenenarla: se investigan las desavenencias por una herencia

La Audiencia Provincial de Valencia revocó su ingreso en prisión y acordó su libertad al considerar que el acusado se había presentado voluntariamente a declarar, se mostró colaborador con la justicia y no se apreciaba riesgo de fuga.