El segundo conducto ha sufrido el mayor impacto ha sufrido la amputación de una de sus extremidades

Al menos 46 heridos, cuatro críticos, al chocar un autobús contra un edificio en Lleida: la conductora nobel habría perdido el control tras salir de la estación

Compartir







LleidaLas autoridades investigan el grave accidente de tráfico ocurrido en Lleida después de que un autobús, tras invadir una zona de peatones, chocase contra un edificio de la Diputación provocando 46 heridos, cuatro de ellos críticos.

Según ha explicado el alcalde ilerdense, Fèlix Larrosa, la conductora del autocar se había incorporado hacía poco a la empresa y estaba acompañada de un instructor, el cual ha resultado herido grave y ha tenido que ser amputado de una de sus extremidades.

PUEDE INTERESARTE Una joven cae a una lavandería tras ceder el suelo de su piso en Benetússer, Valencia

El autobús conducía con normalidad y, de repente, cambió el sentido y chocó

Pidiendo prudencia hasta contar con toda la información y todos los detalles sobre lo ocurrido, Llarrosa ha explicado que, de acuerdo con las imágenes registradas, el autobús circulaba con normalidad Rambla de Ferran hacia el Pont Vell cuando, de repente, y por circunstancias que se investigan, ha cambiado el sentido y ha invadido la zona de peatones hasta chocar con el citado edificio de la Diputación.

"La conductora se incorporó hace poco a la empresa. Iba asistida por un segundo conductor, que es quien ha sufrido el mayor impacto y está siendo intervenido en el Arnau", ha dicho Larrosa en declaraciones a 3Cat.

PUEDE INTERESARTE Un muerto y dos heridos al ser atropellados por un camión de la basura en el Casco Viejo de Pamplona

Los Mossos d'Esquadra investigan qué ha producido el accidente

Tras lo ocurrido, los Mossos d'Esquadra tratan de esclarecer las circunstancias que han producido el siniestro, que ha tenido lugar sobre las 7:20 horas, siendo la mayoría de los heridos temporeros que se desplazaban al Segrià sur para trabajar en la campaña de la fruta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el marco de sus pesquisas, los agentes tomarán declaración tanto a viajeros del propio autocar como a los peatones que hayan podido presenciar y ser testigos del suceso.

En ese sentido, los investigadores trabajan también para analizar si se ha producido o no un error de funcionamiento del propio vehículo.