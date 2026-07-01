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Detenido un hombre de 64 años por matar a una mujer clavándole un hacha en la cabeza en Camponaraya, León

Detenido un hombre de 64 años por matar a una mujer clavándole un hacha en la cabeza en Camponaraya, León
Detenido un hombre por la muerte de una mujer en León. Europa Press
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Un hombre de 64 años ha sido detenido por la muerte de una mujer de 38 en Camponaraya, León, según han informado a EFE fuentes de la investigación que mantienen abiertas todas las hipótesis, aunque por el momento descartan que se trate de un caso de violencia machista.

Fue la propia víctima la que llamó pidiendo ayuda a los servicios de Emergencias 112 de Castilla y León sobre las 22:00 horas de este martes y a quienes aseguró que un hombre le había clavado un hacha en la cabeza en el interior de una vivienda en Camponaraya.

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Las mismas fuentes han explicado a EFE que esta mujer sufría un problema de adicción a las drogas y había sido prostituida, aunque esta última circunstancia ha sido negada por la presidenta de la Asociación Mujeres por la Igualdad de El Bierzo, Lola González, quien conocía a la víctima y a su familia.

Cuando los sanitarios llegaron al lugar encontraron a la mujer muerta

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Sacyl, que cuando llegaron encontraron a la mujer ya muerta, así como efectivos de la Guardia Civil que detuvieron al supuesto autor en la vivienda. Pese a los intentos de reanimar a la mujer, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

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El hombre cuenta con antecedentes por violencia machista sobre otra mujer, aunque este caso está inactivo en el sistema VioGén. Por el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la fallecida, pero sí explican que había sido prostituida.

Por su parte, la víctima había estado en tres ocasiones en ese sistema por malos tratos de otros tres hombres, ninguno de ellos el que supuestamente ha acabado con su vida. Por eso, los datos confirman que los nombres de datos, el acusado y la víctima, figuraban dentro del sistema, pero por otros antecedentes y se desconoce si mantenían una relación previa al asesinato.

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