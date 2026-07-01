La propia víctima habría llamado al 112 pidiendo ayuda por una agresión

Las autoridades tratan de esclarecer los hechos con todas las hipótesis abiertas: investigan si existía relación entre ambos

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LeónUn hombre de 64 años ha sido detenido esta madrugada por la muerte de una mujer de 38 en Camponaraya, León. La investigación mantiene abiertas todas las hipótesis y trabaja en esclarecer los hechos y si existía algún tipo de relación entre ambos.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Ponferrada se ha encargado del caso e indaga en si se enmarca en el ámbito de la violencia de género.

La propia víctima hallada muerta en Camponaraya llamó al 112 pidiendo ayuda

Según informa Diario de León, la víctima ha sido hallada muerta en el interior de una vivienda en el Camino de las Chanas de Camponay después de que ella misma llamase al 112 de Castilla y León para pedir ayuda por una agresión.

El aviso, sobre las 21:57 horas de ayer, martes 30 de julio, se trasladó a la Guardia Civil de León y a Emergencias Sanitarias (Sacyl), pero cuando los efectivos llegaron hasta el lugar no pudieron sino confirmar la muerte de la víctima.

Allí, en el mismo lugar de los hechos, se encontraba el sexagenario, detenido ahora como presunto autor de la muerte.

Al parecer, según el citado medio aludiendo a fuentes oficiales, la mujer presentaba un fuerte golpe en la cabeza, propinado supuestamente con un machete.