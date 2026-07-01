Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella, la exdiputada y exsenadora del PP Ángeles Muñoz, por tráfico de drogas y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

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MarbellaLa Audiencia Nacional ha condenado a nueve años de cárcel al ciudadano sueco Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella (Málaga), la exdiputada y exsenadora del PP Ángeles Muñoz, por tráfico de drogas y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

Así lo acuerda este tribunal en una sentencia en la que condena a penas de entre dos y dieciséis años de prisión a 21 de los 24 acusados once suecos, seis polacos, tres españoles, dos alemanes, un holandés y un macedonio.

Joakim Broberg y la organización dedicada al transporte de drogas entre España y Suecia

Todos los acusados están relacionados, según la acusación, están relacionados con una organización dedicada al transporte de drogas, principalmente marihuana y hachís, entre España y Suecia, abasteciéndose en Marruecos, entre 2019 y 2020.