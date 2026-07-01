El juez accede a citar al teniente fiscal Diego Villafañe y la fiscal adscrita a la Secretaria Técnica Beatriz López

Pedraz imputa a 25 personas en la investigación sobre la presunta trama para influir en ayudas públicas y procedimientos judiciales

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MadridEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como testigos el próximo día 15 a los dos fiscales que se reunieron con la exmilitante socialista Leire Díez en marzo y en abril de 2025, y ha dejado en el aire la citación de ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

La acusación popular que lidera el PP había solicitado las testificales de quienes se reunieron con Leire Díez, estos son el teniente fiscal Diego Villafañe y la fiscal adscrita a la Secretaria Técnica Beatriz López, además de García Ortiz, la fiscal Ana Isabel García León y el jefe de seguridad de la sede de Fiscalía General.

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El juez y su decisión de citar a los dos fiscales, Diego Villafañe y Beatriz López, por el caso Leire Díez

En una providencia, el juez accede a citar a Villafañe y a López, al tiempo que precisa que las otras tres testificales "se acordarán si fueran precisas" una vez se conozca el resultado de las anteriores.

Todo ello en relación a las reuniones que mantuvieron el abogado Jacobo Teijelo, que representa al exdirigente socialista Santos Cerdán, y Leire Díez en marzo y en abril de 2025 con quien era mano derecha del ex fiscal general, Villafañe, "en las que se expusieron hechos con eventual relevancia penal", asegura la acusación popular.

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Al respecto, las acusaciones solicitaron estas declaraciones en el marco de la causa sobre una presunta trama para desestabilizar operaciones policiales y judiciales que afecten al PSOE o al Gobierno.

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Así, tras el análisis del oficio de la Fiscalía General y de la declaración de Teijelo, que se acogió al secreto profesional para no dar detalles de las reuniones, la acusación considera necesario un "esclarecimiento adicional" por "la existencia de reuniones reconocidas, la ausencia de registro formal de accesos y la limitada concreción sobre el contenido y finalidad de dichos encuentros".

De Villafañe destaca que su testifical "se revela imprescindible para aclarar el contenido material de la información trasladada, su eventual relevancia penal y la secuencia de decisiones adoptadas".

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En cuanto a López, pide citarla por razones de contradicción y corroboración al tratarse de una testigo directa de los hechos.

Además, entiende que la testifical de García Ortiz es necesaria a fin de esclarecer si tuvo conocimiento del contenido de las reuniones; las instrucciones, valoraciones o directrices que hubiera podido impartir; las razones por las que no se promovió actuación procesal alguna pese a la potencial relevancia penal advertida por los fiscales intervinientes; y el criterio para que tales contactos no quedaran reflejados en registro alguno.

Del jefe de seguridad dice que "no existe un registro oficial de visitas que permita verificar las entradas y salidas al edificio", lo que "introduce una evidente laguna probatoria"; y en cuanto a la fiscal Ana Isabel García León quiere que declare para evitar visiones fragmentadas de los hechos