Agencia EFE 02 JUL 2026 - 13:01h.

Los asaltantes armados con armas blancas han obligado a parar otro turismo y se han dado a la fuga con ambos vehículos

Los dos ocupantes del vehículo robado han quedado abandonados en medio de la autovía

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Esta madrugada, varias personas poseedoras de armas blancas han asaltado y robado un vehículo que circulaba por la A-30 en Albacete. Los asaltantes han obligado a parar a este turismo y se han dado a la fuga con ambos vehículos, dejando a sus ocupantes, un padre y su hija menor de edad, abandonados en medio de la vía.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que estos hechos han ocurrido a las 2:27 horas de este jueves en el kilómetro 34 de la A-30, a su paso por Albacete, cuando un vehículo que circulaba por esta autovía ha obligado a parar a otro. Del primero se han bajado varias personas que, con armas blancas, han amenazado a los ocupantes del segundo turismo.

Abandonados en la carretera

Las personas que iban en este segundo turismo, un padre y su hija menor de edad, han salido del vehículo y los asaltantes se lo han llevado, dejando a los ocupantes del coche robado abandonados en la autovía.

Después de que las víctimas llamaran al 112 para pedir auxilio, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se han desplazado al lugar del suceso.