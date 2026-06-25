Puerto Serrano, en Cádiz, sigue conmocionada por el atraco perpetrado por 'Malos Pelos', quien ha fallecido tras el suceso

Muere el atracador de un banco en Puerto Serrano, Cádiz, tras enfrentarse a tiros con la Policía Local: hay un agente herido

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Shock en el municipio gaditano de Puerto Serrano, donde un atracador ha consumado un robo entidad bancaria y posteriormente ha perdido la vida tras protagonizar un tiroteo contra las autoridades. Los hechos han ocurrido sobre las 10:00 horas cerca de la plaza Miguel Rodríguez Rivera, junto al Ayuntamiento del municipio.

Según informa 'Diario de Cádiz', el atracador, de 57 años y natural de Puerto Serrano, es conocido en la zona bajo el apodo de 'Malos Pelos'. Se trata de un individuo con un amplio historial delictivo que ya había robado en un banco del municipio tiempo antes. Atracó una sucursal de Caja Rural con el mismo 'modus operandi', fue detenido y pasó una buena temporada en la cárcel.

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Esta jornada, el atracador ha entrado en la sucursal con la cara tapada y una bolsa y ha pedido que le dieran todo el dinero posible. Tras amenazar a uno de los empleados, ha salido a la calle y se ha topado con dos agentes de la Policía Local, contra quienes ha disparado al menos en tres ocasiones con una escopeta de cañones recortados. Uno de los proyectiles ha impactado en el chaleco antibalas de uno de los efectivos y ha sufrido heridas leves.

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El atraco de 'Malos Pelos' en Puerto Serrano que ha acabado con la muerte del individuo

El atracador, que llegó a recargar la escopeta, ha tratado de huir, pero los agentes han respondido con varios disparos dirigidos a las piernas, según han detallado. Dos de esos tiros han provocado que 'Malos Pelos' acabara derrumbándose y falleciendo en el lugar. El cuerpo se trasladará a la Unidad de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal de Cádiz para practicar la autopsia. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario.

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Varios vecinos han explicado a la fuente citada que el individuo era muy conocido en la zona. Algunos afirman incluso que se le veía "buena persona", mientras que otros señalan que tenía problemas con las drogas desde hace tiempo.

Los disparos han causado el caos en el centro de la ciudad. En el Ayuntamiento, los presentes se han tumbado en el suelo. Otros vecinos, mientras, han visto cómo numerosas personas corrían por la calle, aunque pensaban que se trataban de "cohetes" en lugar de disparos.

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Desde UFP (Unión Federal de Policía), han apuntado tras conocer el suceso: "Hoy hemos visto un nuevo episodio de extrema violencia en Cádiz. Un policía salvó la vida gracias a su chaleco antibalas. La seguridad no depende de una sola medida. Es el resultado del modelo policial, la prevención, la respuesta judicial, el reproche penal, la lucha contra la reincidencia y los medios de quienes nos protegen. Todo forma parte del mismo sistema. Cuando falla una pieza, lo acaba pagando toda la sociedad".