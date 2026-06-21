Mabel Cupet Sevilla, 21 JUN 2026 - 09:57h.

Los agentes destacan en redes sociales una actuación responsable que contrasta con las habituales fugas tras pequeños accidentes

Los agentes recuerdan que facilitar la información a la parte afectada no es una opción, sino una obligación legal

Compartir







El gesto de civismo al volante de un conductor ha sido reconocido públicamente por la Policía Local de la localidad granadina de Maracena. A través de sus redes sociales, el cuerpo policial ha compartido la experiencia relatada por uno de sus seguidores, quien encontró una nota en el parabrisas de su vehículo después de que otro conductor lo golpeara mientras estaba estacionado.

La situación comenzó como una de las que ningún conductor desea encontrarse al inicio del día. Al dirigirse a su coche para ir a trabajar, el propietario descubrió que el vehículo presentaba daños visibles tras haber recibido un golpe. Sin embargo, la sorpresa llegó al comprobar que en el parabrisas había una nota con los datos de la persona responsable del accidente.

PUEDE INTERESARTE Cómo rellenar correctamente un parte amistoso: estos son los errores que debes evitar

Junto a la explicación de lo ocurrido, el conductor dejó una nota detallada en la que describía cómo se había producido el roce durante una maniobra de estacionamiento. Además, incluyó un pequeño dibujo similar a los que se utilizan en los partes amistosos de accidente y facilitó los datos de su compañía aseguradora para agilizar la gestión de los daños.

En el mensaje, asumía la responsabilidad de lo sucedido y pedía disculpas al propietario del vehículo afectado: «Lo siento mucho, maniobrando el vehículo rocé el suyo sin darme cuenta. Le dejo mis datos para el seguro», señalaba el escrito.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un ejemplo de responsabilidad

La Policía Local ha querido destacar públicamente esta actuación, subrayando que, aunque debería considerarse una conducta normal, no siempre ocurre. Por ello, los agentes han felicitado al conductor por asumir su responsabilidad y facilitar la resolución del incidente.

"Uno de nuestros seguidores ha compartido el buen gesto de este conductor, que desde aquí aplaudimos", señala la publicación difundida por el cuerpo policial. Los agentes precisan además que los hechos no tuvieron lugar en Maracena, aunque consideran que se trata de un comportamiento ejemplar que merece ser visibilizado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Obligación legal tras un accidente

Junto al reconocimiento, la Policía Local ha aprovechado la publicación para recordar a la ciudadanía cuáles son sus obligaciones en caso de accidente de tráfico, incluso cuando se trata de daños materiales aparentemente menores.

En este sentido, los agentes insisten en que facilitar los datos a la persona afectada no es una cuestión voluntaria, sino una exigencia legal. Abandonar el lugar de un accidente sin identificarse puede acarrear consecuencias administrativas e incluso penales dependiendo de las circunstancias.

La publicación ha recibido numerosas muestras de apoyo en redes sociales, donde muchos usuarios han valorado positivamente una conducta que contribuye a fomentar la convivencia y el respeto entre conductores. Para la Policía Local de Maracena, este tipo de gestos demuestran que la responsabilidad individual sigue siendo una herramienta fundamental para mejorar la seguridad vial y la confianza entre los ciudadanos.