Irrumpieron en la vivienda del hombre, de 88 años, para obarle una cadena de oro

Asalto brutal a un anciano de 88 años en su casa en Palma: la Policía detuvo a dos de los implicados en el aeropuerto de Barcelona

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PalmaUno de los tres jóvenes detenidos como acusados de asaltar a un octogenario en su vivienda de Palma y robarle una cadena de oro fue canterano en las categorías inferiores del Villarreal CF. Los hechos se produjeron en la el pasado sábado, durante la madrugada, en el barrio de La Soledad, donde se ubica el domicilio en cuestión y al que accedieron acometiendo violentamente contra el morador.

En su actuación, los jóvenes arrancaron a la víctima una cadena de oro que portaba en el cuello, provocando al mismo tiempo diversas lesiones al octogenario. Tras ello, abandonaron la vivienda a la carrera.

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Los tres jóvenes robaron la cadena de oro al octogenario y abandonaron Palma

Iniciando una investigación por estos hechos y haciéndose cargo de ello el Grupo de Atracos de la Policía Nacional, los agentes comprobaron que los tres jóvenes habían abandonado la isla. Dos de ellos se marcharon por vía aérea hacia Barcelona, donde fueron arrestados. El tercero, por su parte, había dejado Palma en ferry, también con destino a la Ciudad Condal.

Como este último estaba en paradero desconocido, se emitió una orden de detención. Al parecer, según determinaron los investigadores en el desarrollo de sus pesquisas, este tercer sospechoso había sido el encargado de vender la cadena de oro, que ha sido recuperada y devuelta a su legítimo propietario.

Uno de los detenidos fue excanterano del Villarreal: "Ya no existe ningún vínculo"

Según ha informado el diario 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes próximas a la investigación, uno de los dos arrestados fue canterano del Villarreal CF, cuyo primer equipo disputa LaLiga EA Sports. Otro de ellos, han apuntado las fuentes, también se cree que juega en las categorías inferiores de otro club de fútbol.

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El propio club ha emitido un comunicado confirmando que el detenido sí militó en los equipos inferiores de la entidad, pero que desde hace algo más de un año ya no tienen ningún tipo de vinculación: "Ante las informaciones que vinculan a un exfutbolista de la cantera del Villarreal CF con hechos de naturaleza delictiva, el club quiere aclarar que no existe un vínculo entre dicha persona y la entidad, a la que dejó de pertenecer de forma definitiva hace más de una temporada".

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Además del robo en La Soledat, según informó la Jefatura Superior de Policía de Baleares, los investigadores imputan hasta 13 robos con violencia en la vía pública y en portales de edificios, normalmente a personas de avanzada edad, a los dos detenidos en Barcelona.

La investigación, en cualquier caso, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.