Herido grave un trabajador tras caerse del tejado de una vivienda en Huarte, Navarra

El accidentado es un varón 40 años herido de gravedad por un traumatismo craneoencefálico que ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra

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Un trabajador de 40 años ha resultado herido de gravedad este jueves tras precipitarse desde el tejado de una vivienda en la localidad de Huarte, informan desde la Policía Foral.

El Centro de Mando y Coordinación (CMC) ha recibido el aviso del accidente laboral a las 11.20 horas. Han acudido en un primer momento patrullas de Seguridad Vial de Policía Foral y agentes locales que han atendido a un varón de 40 años herido de gravedad por un traumatismo craneoencefálico. Las asistencias sanitarias han trasladado al herido al Hospital Universitario de Navarra

Agentes de la División de Policía Judicial de la Policía Foral se encargan de la investigación del siniestro para su remisión al juzgado correspondiente.