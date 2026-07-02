El delincuente de 64 años robó una bicicleta de alta gama y otros objetos de colección

Detenido un ladrón tras ser pillado debajo de la cama de una casa en alquiler en Mallorca

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Ladrón desmemoriado y jeta. Un delincuente de 64 años entró a robar en una vivienda de Elche (Alicante) con tan mala suerte que dejó olvidado el teléfono móvil. Horas después sin muchos reparos llamó para que se lo devolvieran. El hombre, que había robado una bicicleta de alta gama y varios objetos, fue finalmente detenido, tras caer en la trampa que le tendió la Policía.

El robo ocurrió en la madrugada del pasado 25 de junio después de que un particular acudiera a la comisaría a denunciar que desconocidos le habían roto la puerta de su casa y que le habían robado una bicicleta valorada en unos 1.500 euros, y varios coches de juguete de colección, según han informado a EFE fuentes de la investigación .

A la víctima le llamó la atención que dentro de la casa había un móvil que no era suyo y así se lo comunicó a los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la comisaría de Elche que acudieron al domicilio. Allí comprobaron que efectivamente había daños en la puerta como en su marco, que el ladrón fracturó para acceder al bajo en obras.

El ladrón, con antecedentes, llamó a su móvil y le respondió la Policía

La víctima recibió una llamada en presencia de los agentes y uno de ellos respondió. El delincuente le explicó que está llamando desde el terminal de una mujer con la que se había cruzado en la calle porque no sabía dónde ha perdido el teléfono y le pidió encontrarse en algún lugar para recuperarlo.

Así que los agentes acordaron con el ladrón verse en la plaza Primero de Mayo de la ciudad ilicitana, donde lo encontraron sentado en un banco con una bolsa amarilla, dentro de la cual estaban los coches réplica de coleccionista sustraídos.

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Preguntado por los policías, el hombre reconoció que había entrado en la vivienda ajena con un hermano, quién se había quedado con la bicicleta de alta gama, sin aclarar el paradero. Los agentes detuvieron al delincuente, vecino de Elche, con antecedentes policiales, por un supuesto delito de robo con fuerza, a la espera de localizar al hermano y presunto cómplice.