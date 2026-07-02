Maitena Berrueco 02 JUL 2026 - 13:24h.

Para contactar con la Unidad Territorial de Tráfico de Gipuzkoa, a través del teléfono 943 539 125

Tenía 32 años y sus allegados han organizado un acto en su recuerdo este jueves, en Cristina Enea a las 18.30 horas

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San SebastiánEran casi las 10.30 horas de la mañana de un domingo, sin embargo la Ertzaintza no ha podido localizar a ningún testigo del trágico accidente de tráfico que se produjo en la rotonda de entrada al barrio donostiarra de Trintxerpe y en el que murió un joven motorista. El drama de los motoristas muertos en Guipúzcoa.

Convencidos de que alguien tuvo que ver algo y que esa información puede ayudar a esclarecer porqué la víctima, un motorista de 32 años, perdió el control de su moto resultando gravemente herido y más tarde falleciendo, han hecho un llamamiento para solicitar la colaboración de aquellas personas que hubieran podido ser testigos del mismo.

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Así, se ha puesto a disposición de quienes puedan aportar alguna información sobre lo ocurrido, el teléfono de la Unidad Territorial de Tráfico de Gipuzkoa: 943 539 125.

El siniestro se produjo a las 10:25 horas del 28 de junio en la rotonda de Gomistegi, en el acceso al barrio de Trintxerpe, desde la carretera GI-20. El conductor perdió el control de la moto y resulto herido de gravedad. Tras recibir asistencia sanitaria, en el mismo lugar del accidente, fue trasladado al Hospital Donostia, donde falleció horas después tras no poder superar las lesiones.

"Recordar su alegría, su forma de querer y de hacer reír"

A través de las redes sociales sus amigos y allegados han convocado para este jueves 2 de julio un acto de recuerdo en Cristina Enea, a partir de las 18.30 horas en el que invitan a “todos los que le quisieron”.

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“Hace unos días perdimos a nuestro querido Unai. Han sido días muy duros, pero también nos hemos dado cuenta de una cosa: hay muchísimas personas que necesitan despedirse de él”, cuentan los organizadores del acto. “Nos gustaría que vinierais con una flor y, si os apetece, también con unas palabras o una carta para Unai. Habrá un momento para quien quiera compartir un recuerdo, pero si preferís simplemente estar allí acompañándonos, vuestra presencia ya será el mejor homenaje”, continúan. “No queremos que sea un acto para recordar cómo se fue. Queremos recordar cómo vivió. Su alegría, su forma de querer, de hacer reír y de unir a la gente”.

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Mientras tanto la investigación abierta por la Ertzaintza prosigue para aclarar las circunstancias de este trágico y mortal accidente. Cualquiera que pueda aportar alguna información puede hacerlo llamando al teléfono facilitado.